WhatsApp, iPad için beta sürümünü yayınladı

Dünyanın en çok kullanulan ve en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp hiçbir zaman iPad için bir uygulama sunmadı. Bunun yerine platformu kullanmak isteyen iPad kullanıcıları, mobil tarayıcı kullanarak WhatsApp'ın web sürümünü kullanmak zorunda kalıyorlardı. Bu da kullanıcıların uzun süredir rahatsız olduğu ve talep ettiği ihtiyaçlardan biriydi. Müjde ise ancak bu yıl gelebildi.

Beta süreci başladı: WhatsApp, iPad için yolda

Zaman zaman, birkaç yıl önce Meta'nın kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg ve WhatsApp şefi Will Cathcart'ın bir grup sohbetinde WhatsApp için olası bir iPad uygulamasını tartıştığı zamanlar da dahil olmak üzere birçok kez bu olayın sözü geçti. Ancak şimdi kesin konuşuyoruz çünkü beta sürümünde bu durum karşımıza çıktı.

Yalnızca Apple'ın TestFlight adlı uygulamasından edinilebilen WhatsApp Beta'nın en son sürümünün (sürüm 23.19.1.71) iPad ile uyumlu olduğu ortaya çıktı. WhatsApp'ı iPad'inize yüklemek için TestFlight'ta iOS için WhatsApp resmi beta programının üyesi olmanız gerekir. Yükledikten sonra iPhone'unuzu kullanarak bir QR kodunu taramanız gerekecek. Uygulama daha sonra tüm konuşmalarınızı indirecek ve iPhone, iPad ve Mac'inizden mesaj gönderip alabileceksiniz.

Uygulama iPad'e yüklendikten sonra kullanıcılar, iPhone'larının yakında olup olmamasına bakılmaksızın, cihazlar aynı Wi-Fi ağını paylaşmasa bile iPad'de WhatsApp'ı kullanabilecekler. Bu yeni uygulama, masaüstü için yapılan WhatsApp sürümüne benzer şekilde, uygulamadan yeni bir WhatsApp hesabı açamayacağınız için sınırlı. Ancak birçok kullanıcı zaten bunu aramıyordur.

Meta'dan WhatsApp için yeni karar!

Tüm kullanıcıların bu uygulamaya ne zaman erişebileceği bilinmiyor ve dediğimiz gibi Beta yalnızca Apple'ın TestFlight'ında mevcut. Bu da sınırlı sayıda olduğu anlamına geliyor. Ancak uygulama App Store'da kullanıma sunulduğunda bu durum değişecek.

WhatsApp'ın kardeşi Instagram'ın da iPad için bir uygulama sunmadığını belirtmeliyiz. Hem WhatsApp hem de Instagram, sırasıyla Şubat 2014 ve Nisan 2012'de o zamanlar Facebook olarak bilinen şirket tarafından satın alındı. Elbette WhatsApp'ın bu uygulaması, beklenenden ve talep edilenden çok sonra geldi. Bunu yapmak bu kadar zor muydu tartışılır. Ancak sonuç olarak kullanıcılar istediğini aldı.

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