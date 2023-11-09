WhatsApp, IP Adresinizi Gizleyecek Ama Çağrı Kalitesi Düşecek

WhatsApp, kullanıcılarının güvenliğini arttırmak için IP adresini gizleme özelliği sunacak. Ancak bu özellik çağrı ve görüntü kalitesinde düşüşlere neden olabilir.

Günümüzde en çok kullanılan iletişim uygulamalarından biri de WhatsApp. Görüntülü konuşma, video mesaj, sesli mesaj, yazılı mesaj, fotoğraf, belge, çıkartma gibi sayısız iletişim seçeneği sunan uygulama son çıkan raporlara göre kullanıcılarının güvenliğini arttıracak. Ancak bu artış beraberinde bazı fedakarlıkları da gerektiriyor. İşte detaylar…

WhatsApp IP adresinizi tamamen gizleyecek fakat çağrı kalitesinde de bazı düşüşler yaşanacak!

Bildiğiniz üzere WhatsApp uygulamasındaki çağrılar internet üzerinden yapılmakta. Bu sebeple normal bir operatör çağrısı gibi sinyaller ve hatlar aracılığı ile değil internet üzerinden çağrıya geçmek isteyen iki IP adresinin birbirine bağlanması ile bu iletişim sağlanmakta. Ancak bu durumda bazı özel bilgilere karşı tarafın erişimi de olabiliyor.

Bu bilgilerden biri de IP adresiniz. IP adresleri aracılığı yapılan bu çağrılarda karşı tarafın adresinizi görme ihtimali var. Tabi bunun için WhatsApp gerekli güvenlik önlemlerini alıyor ancak kötü niyetli biri yeterince bilgi ve donanım sahibi ise bu bilgiye ulaşabilmekte. Bu sebeple Meta farklı bir sisteme geçerek IP adresinizi tamamen gizleme olanağı size sunuyor.

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Bahsi geçen bu yeni IP adresi gizleme özelliği aramanızı öncelikle Facebook ve Instagram'ın da sahibi olan Meta'nun sucularına aktarıyor. Daha sonrasında Meta sunucularındaki bir IP adresi ile istediğiniz kişiyle bağlantınız kuruluyor. Böylece IP adresiniz Meta sunucularında yaptığı ufak bir yolculuğun ardından tamamen gizlenmiş oluyor. Bu kulağa harika geliyor ancak size bir de işin diğer boyutunu anlatalım.

IP adresinizi tamamen gizlemek size artı bir özellik olarak gelmekte. Ancak çağrı ve aramalar esnasında Meta sunucularında yapacağını kısa bir yolculuk çağrı ve görüntü kalitelerinde düşüşler anlamına gelebilir. Zira araya bir sunucu atamadan yapılan çağrılar en hızlı veri aktarımına sahip. Bu sebeple araya Meta sunucularının girmesi kullanıcı tarafında hissedilir veya hissedilir olmayan kalite düşüşlerine sebep olacaktır.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu arama ve çağrı kalitesindeki düşüş ne kadar hissedilir olacaktır? Konuyla ilgili görüşlerinizi bizimle paylaşmak için yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın. Daha fazla içerik için ShiftDelete.Net'i takipte kalın!