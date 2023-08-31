WhatsApp, IP Adres Koruması Özelliği Ekliyor

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcıların gizliliğini artırmak için IP Adres Koruması özelliğini ekliyor. Bu özellik sayesinde kullanıcıların aramalar sırasında IP adresleri güvenli bir şekilde aktarılacak.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcıların çok işine yarayacak bir özellik üzerinde çalışıyor. Şirket özellikle son zamanlarda kullanıcı gizliliği üzerinde çalışmalar yapıyor. Bunlardan biri de yeni ortaya çıktı. WhatsApp, yeni özellikle birlikte "IP Adres Koruması" ekleyecek. İşte detaylar!

WhatsApp, konum gizleme imkanı sunacak!

Her gün kullandığımız mesajlaşma platformu WhatsApp, son zamanlarda kullanıcı gizliliğini artırmak ve sağlamak için birçok özellik üzerinde çalışıyor. Daha öncesinde platformda bilinmeyen numaraları susturma özelliğini kullanıma sundu. Bu özellik kullanıcıların tanımadıkları numaralardan gelen aramaları sessize almalarını sağlıyordu.

Bugün ise platformun yeni bir özelliği ortaya çıktı. WhatsApp'ın 2.23.18.15 sürümünde ortaya çıkan yeni özellikle birlikte IP adresi gizleme özelliği devreye girecek. Ortaya çıkan bilgilere göre yeni özellik, kullanıcıların aramalar sırasında IP adreslerinin WhatsApp sunucularında güvenli bir şekilde aktarılmasını sağlayacak.

WhatsApp beklenen özelliğini yayınladı! İşte detaylar

Mesajlaşmada ise bu özelliği kullanmaya gerek kalmayacak. Bunun nedeni de mesaj gönderimi ve alımı sırasında tüm verilerin uçtan uca şifreleme yöntemiyle korunması oluyor. WhatsApp IP Adres Koruma özelliği asıl olarak kullanıcıların fiziksel konumlarını takip etmeye yönelik olası girişimlere karşı koruma sağlıyor.

Genel olarak bakıldığında kullanıcılar daha güvenli bir arama yapacak. Bu artırılan koruma, herhangi birinin konumunuzu kesin olarak bulmasının önüne geçecek. Söz konusu özelliğin olmaması durumunda kullanıcıların çevrim içi faaliyetlerini takip etmek ve konumlarını belirlemek mümkündü.

IP Adres Koruma özelliği, platformdaki çevrim içi gizliliği ve güvenliği koruma konusunda oldukça kritik olacak. Özellikle son zamanlarda artan ve sık sık karşılaşılan yabancı numara aramalarıyla birlikte bu özelliğin daha etkili olacağı düşünülüyor.

Peki, siz yeni WhatsApp gizlilik özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!