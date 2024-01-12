WhatsApp, iOS kullanıcıları için özel çıkartma oluşturucusunu kullanıma sunuyor

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, zaman zaman güncellemeler yaparak kendini hatırlatmayı başarıyor. WhatsApp bu sefer iOS kullanıcılarının yüzünü güldürecek. WhatsApp'ın iOS'a özel çıkartma oluşturucusunu kullanarak sohbetleriniz daha eğlenceli hale getirebilirsiniz. İşte detaylar…

WhatsApp'ın yeni güncellemesiyle iOS kullanıcılarını daha kolay çıkartma oluşturabilecek!

WhatsApp hayatımızı kolaylaştırmanın yanı sıra renklendirmek için de harekete geçiyor. Ne yazık ki bu yeni özellik Android kullanıcılarını kapsamayacak. Hatta eski sürüm kullanan iOS kullanıcıları bile bu yeni özellikten faydalanamayacak. Çünkü yalnızca iOS 17 veya daha yeni sürümlerde özel çıkartmalar yapabilirsiniz.

WhatsApp, iOS 17 veya sonraki sürümlere sahip kullanıcılar için özel bir çıkartma oluşturucuyu kullanıma sunuyor. Daha önce galerinizdeki görüntüleri uygulamaya sürükleyip çıkartmalar oluşturabiliyordunuz. Bu yeni özellik sayesinde artık bu fotoğrafların üzerinde çizim yapabilir, hatta metin ekleyebilirsiniz.

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WhatsApp'ın iOS 17 ve sonraki sürümlerine özel bu yeni özelliğini kullanmak için aşağıdaki adımları sırasıyla takip edin.

Öncelikle seçtiğiniz görselden çıkartma oluşturmak için uygulamanın çıkartma tepsisini açın.

Ardından Çıkartma oluştur öğesini seçin.

Galerinizden bir görsel seçin. Buradan bir kesme seçip, metin ekleyerek ve üzerine çizim yaparak çıkartmanızı özelleştirmeye devam edebilirsiniz.

Ayrıca, çıkartma tepsisini açıp, değiştirmek istediğiniz çıkartmaya uzun basarak ya da çıkartmayı düzenle seçeneğini seçerek önceden yapılmış çıkartmaları düzenleyebilirsiniz .

Web için WhatsApp'ın çıkartma aracı var. Ancak WhatsApp kullanıcıları çıkartmaları mobil uygulama üzerinden yapmayı daha pratik buluyor. Bu yeni özellik birçok kolaylık sunuyor. Ancak bir dezavantajı var. Yalnızca iOS 17 ve daah üzeri sürüme sahip kullanıcılar bu özellikten yaralanabilecek.

Android'deki kullanıcılar şimdilik yalnızca özel çıkartmaları görüntüleyebilecek. Ayrıca bu çıkartmalara bunlara tepki verebilecek. Ne yazık ki Android kullanıcılarının böyle çıkartmalar oluşturmak için başka yöntemlere başvurması gerekiyor.

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