WhatsApp iOS için Passkey Özelliğini Kullanıma Sunuyor

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, önemli yenilikler almaya devam ediyor. Böylece kullanıcı deneyimi artıyor. Son olarak Android için WhatsApp uygulamasında yer alan Passkey özelliği iOS kullanıcılarına da sunuldu. Peki bu ne işe yarıyor? İşte yeni özelliğin detayları…

iOS için WhatsApp uygulamasına eklenen Passkey özelliği ne işe yarıyor?

Geçtiğimiz günlerde çıkan bir habere göre WhatsApp, "yakındakilerle dosya paylaş" adlı yeni özelliği test etmeye başladı. Kullanıcıların internet bağlantısı olmadan yakındaki diğer kişilerle dosya paylaşmasına olanak tanıyacak bu özellik, bir hayli dikkat çekti. iOS için WhatsApp uygulamasına eklenen Passkey de bir hayli ilgi gördü.

passkeys are rolling out now on iOS ?? a more secure (and easier!) way to log back in with Face ID, Touch ID, or your passcode here are some reasons you should set it up ?? — WhatsApp (@WhatsApp) April 24, 2024

WhatsApp'ın Android versiyonunda uzun süredir kullanımda olan Passkey özelliği artık iOS sürümünde de mevcut. Bu yenilik, kullanıcılara oturum açarken SMS doğrulama koduna gerek kalmadan yüz tanıma ya da PIN kullanarak giriş yapma imkanı sunuyor.

WhatsApp'a çıktığından beri gelmesi beklenen iki özellik geliyor

Bu özellik, phishing gibi saldırı yöntemlerini kullanan kötü niyetli kişilerin hesaplara erişimini zorlaştırır. Çünkü passkey doğrulama yöntemi, hesaba giriş için fiziksel cihaza erişim gerektirir. Bu da ek bir güvenlik katmanı anlamına geliyor.

WhatsApp, iOS için Passkey özelliğini duyursa da biz kademeli olarak kullanıma sunulduğunu belirtelim. Yenilikten faydalanmak için şu adımları takip etmelisiniz;

1. Adım: WhatsApp uygulamasını açın.

2. Adım: Ayarlar kısmına giriş yapın.

3. Adım: Hesap butonuna dokunun.

4. Adım: "Passkey" seçeneğine dokunun.

5. Adım: Doğrulama işlemini tamamlayarak özelliği aktif hale getirebilirsiniz.

Passkey özelliğinin X veya eski adıyla Twitter, Google, PayPal ve TikTok gibi uygulamalarda da yer aldığını belirtelim. Kullanıcı güvenliği için faydalı bir yenilik olduğu için daha fazla platforma yayılması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iOS için WhatsApp uygulamasının yeni özelliğini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.