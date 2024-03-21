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WhatsApp, iOS beta güncellemesiyle grup sohbet etkinlikleri özelliği üzerinde çalışıyor

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WhatsApp, TestFlight beta Programı aracılığıyla yeni bir iOS güncellemesi yayınladı ve bu güncellemeyle sürüm numarası 24.6.10.73'e yükseltildi. Bu güncellemede WhatsApp, topluluklar için grup sohbet etkinlikleri oluşturma özelliği üzerinde çalışıyor.

WhatsApp iOS beta 24.6.10.73 yenilikleri neler?

Geçtiğimiz günlerde WhatsApp'ın kullanıcıların topluluklarda etkinlik oluşturmalarına izin verecek bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Bu özellik, kullanıcıların belirli etkinlikler için hatırlatıcılar veya sanal toplantılar oluşturmalarına yardımcı olmak amacıyla tasarlanmış.

Ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi uygulamanın gelecek güncellemelerinde, kullanıcılara topluluk grup sohbetlerinde etkinlik oluşturma seçeneği sunulacak. Bu etkinlikler bir ad, en fazla 2048 karakterlik bir açıklama, belirlenmiş bir başlangıç tarihi, isteğe bağlı bir konum ve etkinlik başladığında bir video görüşmesini başlatma özelliği içerecek.

Etkinlik başladığında daveti kabul eden tüm topluluk üyeleri etkinlik ayrıntılarını hatırlatan bir bildirim alacaklar. Topluluk grup sohbet etkinlikleri uçtan uca şifrelenmiş olup, sadece topluluk üyelerinin erişimine izin verilecek.

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Topluluklar için grup sohbet etkinlikleri oluşturma özelliği, üyeler arasında etkileşimi artırarak, topluluk içinde sanal toplantıların, hatırlatıcıların veya özel etkinliklerin düzenlenmesini kolaylaştırarak önemli bir katkı sağlayacak.

WhatsApp'ın ayrıca topluluklarla ilgili olmayan düzenli gruplar için de bu özelliği getirmeyi düşündüğünü ancak bu özelliğin yakın zamanda kullanıma sunulmayabileceğini belirtelim.

Topluluklar için grup sohbet etkinlikleri oluşturma özelliği geliştirme aşamasında ve uygulamanın ileriki bir güncellemesinde kullanıma sunulacak. Siz WhatsApp iOS beta özelliği ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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