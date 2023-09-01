WhatsApp'ın yeni tasarımı ortaya çıktı!

Milyonlarca insanın kullandığı anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, bir süredir yeni özelliklerle gündeme geliyor. Özelliklerin dışında platform arayüz üzerinde de çalışmalarını sürdürüyordu. Bugün ortaya çıkan haberlerle birlikte WhatsApp yeni tasarımından ilk görüntüler geldi. İşte yeni WhatsApp tasarımı!

Android için yeni WhatsApp tasarımı nasıl görünecek?

Popüler platform WhatsApp, özelliklerin yanı sıra bir süredir yeni bir tasarım üzerinde de çalışmalar yapıyordu. Bugün ise Android için platforma ait yeni tasarımın görüntüleri ortaya çıktı. Peki, yeni arayüzdeki değişiklikler ne?

WhatsApp'ın 2.23.18.18 kodlu Android beta sürümü, uygulamanın arayüzündeki değişiklikleri gözler önüne serdi. Ortaya çıkan görüntüler ise Android sürümünde büyük bir tasarım yeniliği olduğunu gösteriyor. Material Design 3 ile tasarlanan arayüz, daha modern bir görüntüye kavuşacak.

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Ayrıca ekran görüntüsünde platformun iki farklı halini görüyoruz. Bunlardan biri standart hali biri de karanlık mod hali. Standart haline bakıldığında oldukça sade ve beyaz tonların fazla olduğu dikkat çekiyor. Bunu yanı sıra üst kısımdaki yeşil renkli alan yeni tasarımla birlikte beyaz oluyor.

Yeni tasarımda ayrıca alt gezinti çubuğunda da farklılıklar olduğu dikkat çekiyor. Bunu yanı sıra konuşmalar listesindeki filtreleri ayarlama seçeneğinin de olması göze çarpıyor. Ek olarak navigasyon kısmı da alt tarafta yer alıyor.

Sohbetlerin üst kısmında ise yeni "Tümü", "Oku", "Kişisel" ve "İş" filtreleri yer alıyor. Bu da mesajlarınızı sıralamanızı kolay hale getirecek. Yeni değişikliklerin WhatsApp'ın iOS sürümü için de gelmesi bekleniyor. Ancak bu yeniliklerin henüz test aşamasında olduğunu belirtmek de fayda var.

Peki, siz yeni Android WhatsApp tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!