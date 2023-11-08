WhatsApp, dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma platformları arasında yer alıyor. MacOS kullanıcıları tarafından merakla beklenen uygulama sonunda gerçekleşti. Bununla birlikte Mac için WhatsApp uygulaması App Store'a geldi. İşte detaylar!

WhatsApp, dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma platformları arasında yer alıyor. MacOS kullanıcıları tarafından merakla beklenen uygulama sonunda gerçekleşti. Bununla birlikte Mac için WhatsApp uygulaması App Store'a geldi. İşte detaylar!

WhatsApp için yeni Mac uygulaması App Store'a geldi!

Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip olan WhatsApp, yeni bir haberle gündeme geldi. Platform bu yıl, Mac bilgisayarlarda çalışacak şekilde tamamen sıfırdan oluşturulan macOS uygulamasının yeni bir sürümünü tanıttı.

Bu uygulama aslında ağustos ayında kullanıma sunuldu ancak sadece WhatsApp web internet sitesi aracılığıyla kullanılıyordu. Bugünden itibaren ise macOS için WhatsApp uygulaması App Store'dan indirilebilir hale geldi.

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Haber ise WhatsApp ekibi tarafından duyuruldu. Duyurusunda ise macOS için yeni WhatsApp'ın Mac'te mevcut durumda olduğunu belirtti. Mac uygulaması, App Store'daki iPhone uygulamasıyla bir araya geldi. Böylelikle tek bir indirme bağlantısına sahip bir uygulama oldu.

Öte yandan WhatsApp'ın macOS uygulaması için testler geçtiğimiz yıl temmuz ayında başladı. Eski sürüm Electron ile oluşturulmuş bir web uygulaması olsa da yeni uygulama iPhone sürümünü temel alıyor. Bundan dolayı da Mac'teki WhatsApp uygulaması artık daha hızlı çalışıyor.

Bu da beraberinde grup sesli ve görüntülü aramalar gibi iPhone'da olan özelliklerin aynısına sahip olması anlamına geliyor. Ayrıca daha az donanım kaynağı olması bakımından pil ömründen tasarruf etmeye yardımcı oluyor.

Peki, siz WhatsApp MacOS uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!