WhatsApp için büyük güncelleme: Ayarlar sayfası gidiyor!

WhatsApp'ın iOS sürümündeki Ayarlar sayfası için yeni bir arayüz test ediliyor. Ayrıca sayfanın adı da değişiyor.

2009 yılında çıkış yapan WhatsApp, günümüzde hiç şüphesiz en popüler anlık mesajlaşma uygulaması konumunda. Öyle ki hemen her yaştan kişinin anlayabileceği kolay arayüz sahip olması ve sohbet edebilmek için yalnızca internete ihtiyaç duyması, bunun en temel sebepleri arasında yer alıyor.

WhatsApp, çıktığı yıldan bu yana önemli değişimler geçirdi. Yeni gelen pek çok özellik bir yana, arayüz de dönemine göre güncellenerek sürekli modern tutulmaya çalışıldı. Kısa süre önce ise WhatsaApp'ın iOS platformu için yeni bir Ayarlar sayfası üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

iOS için WhatsApp'ta Ayarlar gidiyor, Sen (You) geliyor!

iOS kullanıcılarına TestFlight aracılığıyla WhatsApp için sunulan 23.11.0.75 sürüm numaralı yeni güncelleme, uygulamada Ayarlar sayfasının kalkacağını ve yeniden tasarlanmış bir Sen (You) sayfasının geleceğini gözler önüne serdi.

WhatsApp ile ilgili içerikler hazırlayan WABetaInfo tarafından paylaşılan sağ taraftaki ekran görüntüsüne göz attığımızda, alttaki menüye gelen Sen (You) sayfasının ikonu için Ayarlar değil, profil fotoğrafının gösterildiğini görüyoruz.

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Sen (You) kısmına geçtiğimizde ise farklı bir arayüz bizleri karşılıyor. WhatsApp hesabınıza kolayca ulaşabilmeyi sağlayan QR kodu oluşturma butonunun profil fotoğrafının üzerine yerleştirildiğini görüyoruz. Profil açıklamasının da ismin hemen altında yer aldığı görülebilir.

Sayfayı incelemeye devam ettiğimizde hesap bilgileri bölümünün hemen altına Profil (Profile), Gizlilik (Privacy) ve Kişiler (Contacts) şeklinde üç büyük buton eklendi. Uygulamada en çok ziyaret edilen bu kısımlar, kullanıcıların bu bölümlere daha kolay ulaşabilmesi için diğer seçeneklere kıyasla daha büyük gösteriliyor.

Sayfanın aşağısına doğru devam ettiğimizde ise mevcut Ayarlar sayfasındaki seçeneklerin aynen yerleştirildiğini görüyoruz. Sadece bazı butonların sırası farklı. Tüm bu sözünü ettiklerimiz dışında bir değişik görülmüyor.

WhatsApp'ın eski adı Ayarlar olan yenilenmiş Sen (You) sayfasına şu anda beta kullanıcıları erişebiliyor. Yakın zamanda herkese sunulması bekleniyor. Bunun için şimdilik sadece beklemekte fayda var. Öte yandan bu değişikliklerin Android tarafında da yapılıp yapılmayacağı oldukça merak ediliyor.

WhatsApp, Sen (You) sayfası ile yakın zamanda kullanıma sunulan Çoklu Hesap özelliğine uyum sağlayacak gibi görünüyor. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.