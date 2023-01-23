WhatsApp gruplarındaki kaosun önüne geçecek kısayol geldi

WABetaInfo'nun paylaştığı blog yazısına göre WhatsApp grup sohbetlerine numara ile işlem yapmak için kısayol geldi. İşte detaylar...

WhatsApp, kullanıcı sayısının artmasıyla birlikte son olarak grup katılımcı sayısını 1024 kişiye kadar destekleyeceğini duyurdu. Fakat bu kadar çok kişinin yer aldığı gruplarda kaosun önüne geçmek ve bir düzen oluşturmak oldukça zor oluyor. Anlık mesajlaşma uygulaması özellikle kalabalık WhatsApp grup sohbetleri için bir numara kısayolu getirdi. Peki, bu kısayolun ne işe yarayacak? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

WhatsApp grup sohbetlerinde numara için kısayol, kaosun önüne geçecek

WABetaInfo'nun blog yazısında göre iOS 23.1.75 güncellemesiyle WhatsApp'a gruplardaki yabancı numaralarla işlem yapmak için kısayol geldi. Kademe kademe yayılan özellik, bir süredir test aşamasındaydı. Kısayol, bir kullanıcının gruptan çıkması ya da eklenmesi gibi durumlarda numaraya kolay ulaşım sağlayacak.

Yukarıdaki görselde de göründüğü gibi WhatsApp gruplarına eklenen ve ya da gruplardan çıkan yabancı numaralar, vurgulu bir şekilde görünecek. Bu sayede o kişileri aramak ya da onlara mesaj atmak daha kolay hale gelecek. ya da direkt olarak gruba eklenen WhatsApp kullanıcısı, diğer üyeler tarafından hızlı bir şekilde rehbere kaydedilebilecek.

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WhatsApp'ta şu anda bir katılımcının gruba eklendiği ya da gruptan çıktığı zaman kaydetmek için katılımcılar arasından bulmak ya da numarayı başka yere yazarak kaydetmek gerekiyor.

Öte yandan WhatsApp, son güncellemesiyle grup sohbetleri için herkesin profil fotoğrafının görüneceği bir özellik de getirdi. Anlık haberleşme platformu, bu yeniliğin özellikle grupları birbirine karıştıran kişiler için işlevsel olacağını düşünüyor.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce WhatsApp gruplar için numara kısayolu güvenlik açısından bir risk oluşturur mu yoksa işlevsel mi olur? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.