WhatsApp gruplarına girmek eskisi gibi kolay olmayacak! İşte nedeni

WhatsApp üzerinden iletişim kurmak gruplar sayesinde aynı anda 1024 kişiye kadar oluşturuluyor. Fakat bu kadar çok kişinin aynı anda gruplara katılması güvenlik sorunlarını da ortaya çıkarıyor. Bugün WABetaInfo tarafından paylaşılan blog yazısına göre WhatsApp, gruplar için Yeni Katılımcıları Onayla özelliği üzerinde çalışıyor. Peki, bu özellik ne işe yarayacak ve detayları neler? Haberin ayrıntılarına hep birlikte göz atalım.

WhatsApp gruplar için Yeni Katılımcıları Onayla özelliği, güvenliği artıracak

WABetaInfo'nun bugün paylaştığı blog yazısına göre WhatsApp, Yeni Katılımcıları Onayla özelliği üzerinde çalışıyor. Bu özellik sayesinde WhatsApp grubuna yeni bir üye geldiği zaman yöneticiler, onları onaylayacak. Yeni üye, sadece yöneticinin onaylaması halinde gruba katılacak.

Bu yeni özellik, tercihe göre açılıp kapanabilecek. Yani yenilik, grup yöneticilerinin tercihe bağlı değişecek. Anlık haberleşme platformunun, bu özelliği Davet Bağlantısı özelliği için getirdi.

WhatsApp, Avrupa ülkesinde yasaklanabilir! İşte nedeni

Davet Bağlantısı özelliğiyle gruplara girmek güvenlik açısından risk oluşturabiliyor. Çünkü grup katılımcı sayısının 1024 kişiye kadar ulaşması bazen girmemesi gereken kişilerin de grup içinde olmasına neden oluyor.

Henüz onaylanmayan yeni grup üyeleri, WhatsApp grubunun bilgi kısmında bekleyen katılımcılar olarak görülecek. Yöneticiler, bu bölümden gruba girmek isteyen kişileri kolayca takip edecek. Yeni fonksiyonla WhatsApp gruplarına sadece yöneticilerin istedikleri üyeler katılacak.

WhatsApp, bu özellikle birlikte grupların daha güvenli olacağını düşünüyor. WhatsApp Yeni Katılımcıları Onayla, şu anda iOS için WhatsApp 23.3.77 güncellemesinde mevcut. Kademeli olarak tüm kullanıcılara açılıyor.

Platform, ayrıca yine gruplardaki bilinmeyen numaraları da kaldırıyor. WhatsAp gruplarında yer alan ve kayıtlı olmayan numaralar yerine hesabın sahibinin platforma kayıtlı olduğu isim görünecek. Böylece gruplardaki kişilerin kim olduğu daha net belli olacak.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? WhatsApp için beklediğiniz yenilikler neler? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.