WhatsApp, görüntülü konuşmalar için büyük sorunu ortadan kaldırıyor

WABetaInfo, bugün blog hesabından yayınladığı yazısında WhatsApp'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığını duyurdu. Anlık haberleşme uygulaması WhatsApp, resim içinde resim adını verdiği fonksiyon sayesinde kullanıcılarının görüntülü konuşurken diğer uygulamalara kamera bulanıklaşmadan girmesine izin verecek. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

WhatsApp resim içinde resim modu

WhatsApp, uzun süre önce mesajlaşma ve konuşmaya ek olarak bir de görüntülü konuşma özelliğini kullanıcılarına sundu. Fakat WhatsApp kullanıcıları, platform üzerinden görüntülü konuşurken başka bir uygulamaya girdiğinde görüntü bulanıklaşıyor.

Anlık haberleşme uygulaması, kullanıcılarının bu sorunu yaşamaması için görüntülü görüşmeler için resim içinde resim modu üzerinde çalışmaya başladı. Yani resim içinde resim modu sayesinde WhatsApp kullanıcıları, görüntülü konuşurken başka uygulamalara da kamera bulanıklaşmadan girebilecek.

WhatsApp'tan 21 yeni emoji geliyor! İşte görüntüleri

WhatsApp görüntülü konuşmalar için resim içinde resim modu, şu anda iOS beta 22.24.0.79 güncellemesiyle test aşamasında yer alıyor. Kararlı sürüme ne zaman geleceği ise şimdilik belli değil. Yeniliğin iOS 15 ve üzeri güncellemelerle uyumlu olduğunu düşünülüyor. Fakat bununla ilgili bir kanıt yok. WABetaInfo tarafından yapılan testlerde yeniliğin en az iOS 16.1 güncellemesiyle çalıştığı kesinleşti.

WhatsApp, ek olarak 21 adet yeni emoji üzerinde çalışıyor. İçerisinde pembe kalp, penguen ve çeşitli birçok kategoriyi barındıran yeni emojiler test aşamasında. Platform, aynı zamanda bünyesinde bulunan sekiz emojinin de tasarımını baştan yaratıyor. Bunlar arasında yalvaran yüz emojisi ve gözleri yaşla dolmuş emoji ve daha birçoğu yer alıyor. Yeni emojilerin WhatsApp için kararlı sürüme ne zaman geleceği ise şimdilik belli değil.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? WhatsApp'ın görüntülü konuşmalar için üzerinde çalıştığı modu sizce kullanışlı mı? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.