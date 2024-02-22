WhatsApp Favori Kişiler Özelliği Geliyor

WhatsApp, yediden yetmişe her kesimden insanın günlük hayatında önemli bir parçası haline gelen olmazsa olmaz telefon uygulamalarından birisi. Sürekli olarak geliştirilmesiyle birlikte yeni özelliklerle donatılan uygulama, böylelikle iletişim kurmayı daha da kolaylaştırıyor. Son gelişmelere göre WhatsApp, Favori Kişiler özelliğine kavuşuyor. İşte yeniliğin detayları…

WhatsApp Favori Kişiler özelliği nedir?

WhatsApp, son dönemlerde gelen talepler doğrultusunda önemli yenilikler üzerinde çalışıyor. Bu da kullanıcı deneyimini bir hayli artırıyor. Aynı zamanda yeni özellikler, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılıyor. Favori Kişiler de bu yeniliklerden biri olacak.

WhatsApp'ın geçtiğimiz haftalarda iOS için yayınladığı beta (sürüm 24.310.70) güncellemesiyle birlikte Favori Kişiler özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu bu özellik, şimdi de Android kullanıcıları için sunulan 2.24.5.5 sürümlü beta güncellemesinde görüldü. Yani bazı kullanıcılar ile test ediliyor.

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Aktarılan bilgilere göre WhatsApp'ın Favori Kişiler özelliği, seçtiğiniz kullanıcıların arama yapma kısmında daha üst sıralarda görünmesini sağlayacak. Bu da kişinin sohbetine daha hızlı erişebilmenizi sağlayacak.

Şu anda test aşamasında olan bu özelliğin herkese ne zaman sunulacağı ise bilinmiyor. Bu noktada tahminler, çok da uzun bir zaman kalmadığını gösteriyor. Yani şimdilik beklemekten başka yapacak bir şey yok.

WhatsApp için gizlilik ile ilgili bir yenilik de geliyor. Öyle ki yakın zamanda yayınlanacak güncellemeyle birlikte bir kullanıcı sizin profil fotoğrafınızı ekran görüntüsü alarak kaydettiğinde bildirim alacaksınız. Bu özelliğin de ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor. Yakın zamanda devreye alınması bekleniyor.

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