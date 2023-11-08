WhatsApp, Durum Özelliğinde Reklam Gösterebilecek

Sosyal medya mecraları reklamların pençesine birer birer düşmeye devam ediyor. Son kurban ise belli oldu: WhatsApp. Artık son kale de teslim oldu diyebiliriz. WhatsApp başkanı Will Cathcart, popüler sohbet uygulamasının Durum özelliğinde reklam gösterebileceğini söyledi. İşte detaylar…

Sosyal medya mecraları reklamların pençesine birer birer düşmeye devam ediyor. Son kurban ise belli oldu: WhatsApp. Artık son kale de teslim oldu diyebiliriz. WhatsApp başkanı Will Cathcart, popüler sohbet uygulamasının Durum özelliğinde reklam gösterebileceğini söyledi. İşte detaylar…

Bir bu eksikti: WhatsApp reklam özelliğiyle tanışıyor!

WhatsApp'ın reklamlarla kedi-fare oyunu devam ediyor. Şirket, gelen kutusunda reklam göstermeyi planlamıyor. Yani merak etmeyin! Arkadaşlarınızla mesajlaşırken bir anda reklam görmeye başlamayacaksınız. Ancak bu durum reklamlarla arasına mesafe koyduğu anlamına gelmiyor. Popüler mesajlaşma uygulamasının Hikaye benzeri özelliği olan Durum ve kanallarda kısmında reklam göstermeye devam edebilir.

Eylül ayında Cathcart, Meta çatısı altındaki bu popüler sohbet uygulamasının reklam göstermeyi planladığını söyleyen bir raporunu reddetmişti. Cathcart, gelen kutusunda reklam göstermenin doğru model olmadığını söyledi. Aslında WhatsApp başkanı geçmişte verdiği bu cevapla kendisiyle çelişmiş olmuyor. Zira şirket reklam özelliğini gelen kutusuna getirmek istemiyor.

WhatsApp yakında e-posta doğrulamasını kullanıma sunacak

WhatsApp'ın başkanı Will Cathcart, verdiği röportajda bu durumun ipuçlarını verdi. Cathcart, "Cevabı nitelendirmemin nedeni, başka yerlerde (kanallarda veya hikayede) reklamların olabileceğidir. Örneğin, kanallar insanlardan abone olmak için ücret alabilir. Ücretli üyelere özel olabilir veya sahipleri kanalı tanıtmak isteyebilir. Ancak gelen kutunuza reklam koymayacağız." dedi.

WhatsApp birkaç yıl önce Durum kısmına reklam koymayı düşündü. Ancak şirket bunu hiçbir zaman kullanıma sunmadı. Her ne kadar Cathcart bunu bir olasılık olarak öne sürse de henüz hiçbir şey net değil. Bir Meta sözcüsü şu anda hiçbir ülkede Durum reklamlarını test etmediğini doğruladı. Ancak şirket konuyla ilgili net bir bir açıklama yapmadı.

WhatsApp haziran ayında Kanallar özelliğini kullanıma sundu. Şirket, Kanallar dizininde tanıtım gibi araçları araştırdığını belirtmişti. Ancak Meta, bu konu hakkında net bir açıklama yapmadı. Halen daha sessizliğini korumaya devam ediyor.