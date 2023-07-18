WhatsApp Dolandırıcıları Yapay Zeka Kullanarak Dolandırıyor

İnternet kullanımının yaygın olduğu günümüzde, yapay zekanın popülaritesinin artmış olması yeni dolandırıcılık yöntemlerinin türemesine neden oluyor. Dolandırıcıların geliştirdiği yeni bir teknikle birlikte WhatsApp kullanıcıları, neler olup bittiğini anlama şansı bulamadan dolandırılmış oluyorlar. Siber güvenlik uzmanları, konuyla ilgili uyarıda bulundu. İşte detaylar

İnternet kullanımının yaygın olduğu günümüzde, yapay zekanın popülaritesinin artmış olması yeni dolandırıcılık yöntemlerinin türemesine neden oluyor. Dolandırıcıların geliştirdiği yeni bir teknikle birlikte WhatsApp kullanıcıları, neler olup bittiğini anlama şansı bulamadan dolandırılmış oluyorlar. Siber güvenlik uzmanları, konuyla ilgili uyarıda bulundu. İşte detaylar

WhatsApp dolandırıcıları, yapay zeka kullanarak tanıdıklarınız gibi görünüyorlar

Aslına bakarsanız dolandırıcıların izlediği yeni nesil dolandırma yöntemi, geleneksel yöntemlerle oldukça benzer. Dolandırıcılar deepfake isimli bir teknoloji sayesinde tanıdıklarınızın sesini taklit ederek sizleri arıyor ve sizlerin güvenini kazanmak adına çevrenizdeki insanlar hakkında detaylar aktarıyorlar. Güveninizi kazandıktan sonra ise bir tanıdığınız gibi tarafınızdan borç isteyerek iyi niyetinizi suistimal etmeyi hedefliyorlar.

Bu yöntem, her ne kadar basit bir mantığa dayanıyor olsa da insanları etkisi almaya başlamış gibi görünüyor. Son olarak Hindistan'da yaşayan bir WhatsApp kullanıcısı, eski bir iş arkadaşından aldığını düşündüğü bir aramayı yanıtlayarak dolandırıcıların ağına düştü. Sesini hatırladığı ve karşı taraf ortak arkadaşlarından bahsettiği için söz konusu aramaya güvenen kullanıcı, dolandırıcının istediği 40 bin rupilik tutarı kendisine iletilen hesaba aktardı. Tutarı hesaba aktarmasına rağmen şüphelenmeyen mağdurun, karşı taraf kendisinden tekrar para istemesi üzerine durumun farkına varmasıyla birlikte konu kolluk kuvvetlerine taşındı.

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Kolluk kuvvetlerinin yaptığı incelemeler doğrultusunda meselenin gerçek yüzü, tam anlamıyla anlaşıldı. Söz konusu mağduriyet giderilememiş olsa da uzmanlar, diğer internet kullanıcılarının mağdur olmaması adına uyarılarda bulundu.

Peki sizler, bu dolandırıcılık yöntemi hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz, daha önce benzer bir durumla karşı karşıya kaldınız mı? Görüşlerinizi ve tecrübelerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.