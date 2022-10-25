WhatsApp çöktü mü? Erişim sorunları yaşanıyor!

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta geçtiğimiz dakikalardan itibaren erişim sorunları yaşanmaya başladı. Kullanıcılar gruplar ve bireysel sohbetlerde hiçbir mesajın gitmediğini ve kısacası uygulamanın işlevsiz kaldığını ifade ediyor ve anlık kontrollerde henüz sorunun çözülmediği görülüyor.

WhatsApp çöktü ve mesaj gönderilemiyor

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, geçtiğimiz dakikalarda tüm dünyada çöktü. Kullanıcılar uygulamaya giriş yapsalar da hiçbir şekilde bireysel gruplar dahil mesaj gönderemiyorlar.

Bu sorunla birlikte kullanıcılar, web sitelerin ve hizmetlerin durumu hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlayan çevrim içi bir platform olan Downdetector'a akın etmeye başladı. Konuyla ilgili onlarc rapor oluşturuldu ve bunların oranına baktığımızda yüzde 95 mesaj gönderme, yüzde 3 uygulama ve yüzde 3 ses olduğunu söyleyebiliriz.

WhatsApp'tan özel fotoğraflar için sansür özelliği geliyor

WhatsApp, 30 dakikayı aşkın bir süredir pasif durumda ve yapmış olduğumuz anlık kontrollerde henüz sorunun düzelmediğini görüyoruz. Bunun yanı sıra masaüstü uygulamasında da aynı durumun olduğunu söylemek mümkün.

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