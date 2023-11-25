Yapay zeka birer birer uygulamaların can damarlarına işliyor. Şimdi de sıra milyonların kullandığı WhatsApp'ta. WhatsApp, yakın tarihli bir beta kapsamında, seçili mobil kullanıcılara Meta'nın yeni yapay zeka destekli sohbet odalarına erişim sağlıyor. İşte detaylar…

WhatsApp beta, yapay zeka asistanını sohbetlere tanıtıyor!

Zaten Meta, Connect 2023 etkinliğinde bunun müjdesini vermişti. Meta birçok platformu için uygulama içi asistan üzerinde çalıştığını duyurdu. Bu teknoloji, Bing Chat'e benzer şekilde çalışıyor. Ona sorular sorabilir böylece onunla sohbet edebilirsiniz.

Daha bitmedi. Şirket, yapay zekaya her biri ünlü bir ünlüye dayanan benzersiz bir kişilik kazandırabileceğinizi de ortaya çıkardı. Örneğin, Dungeon Master karakteri, kendi maceranı seç oyununda sana rehberlik edecek. Ancak bu onun konuşma kalıplarını veya tavırlarını taklit etmeyecektir.

WhatsApp'ta e-posta ile doğrulama kullanıma sunuldu!

Şirket, bu WhatsApp özelliğinin ne zaman resmi olarak kullanıma sunacağını açıklamadı. Ancak WABetaInfo, hem iOS hem de Android kullanıcılarının teknolojinin beta sürümünü deneyebileceğini bildirdi. İlkini yakın zamanda piyasaya sürdü. İkincisi ise 17 kasımdan beri mevcut. Uygulama içi asistanın tanıttı. Ardından güncelleme ile, hızlı erişim için yapay zeka destekli konuşmaları doğrudan Sohbetler sekmesine yerleştirecek.

WhatsApp'ın yapay zeka asistanı nasıl kullanılır?

İlgilenen Android sahiplerinin öncelikle Google Play Beta Programı'na katılmaları gerekiyor. Ardından WhatsApp Beta uygulamasını, cihazlarına yüklemesi gerekiyor. Maalesef iOS'ta WhatsApp Beta kapalı. Android kullanıcıları uygulamayı indirip gerekli izinleri verdikten sonra, uygulamayı başlatsınlar. Daha sonra sağ alt köşedeki yeşil sohbet simgesine dokunmaları yeterli. Ardından yeni yapay zeka sohbetini seçip konuşmayı başlatabilirler.

Sonraki sayfada şu anda mevcut olan her bir kişiyi göreceksiniz. Şimdilik temel Meta Yapa Zekayı seçmeniz gerekiyor. Orada, Netflix'teki en popüler programlar hangileri gibi konuları başlatmak için bazı tartışma konuları önerilecek. Asistan, kaynağına bağlantı verirken aynı zamanda önerilerde bulunarak yanıt verecektir.

İşiniz bittiğinde, yapay zeka ile sohbetlerinizi, mobil cihazınızda WhatsApp hesabınızın ana Sohbet sekmesinde bulabilirsiniz. Ayrıca masaüstü için WhatsApp'taki kişilerle sohbet etmeye bile devam edebilirsiniz. Her birini sohbet odalarınızın geri kalanıyla birlikte soldaki menüde kolaylıkla bulabilirsiniz.