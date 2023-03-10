WhatsApp, Avrupa ülkesinde yasaklanabilir! İşte nedeni

İngiltere, WhatsApp ve Signal için yasak kararı aldı mı? Yeni yasa tasarısı, uçtan uça şifrelemenin önüne geçiyor.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, İngiltere'den ayrılma ihtimali olduğunu açıkladı. Birleşik Krallık hükümeti tarafından kabul edilen Çevrimiçi Güvenlik Yasası (Online Safety Bill) ile şifrelemenin zora gireceğini söyleyen platform, İngiltere'deki hizmetini durdurabilir.

WhatsApp ve Signal, İngiltere'de yasaklanıyor mu?

WhatsApp ve Signal, İngiltere'deki yeni Çevrimiçi Güvenlik Yasası ile uçtan uça şifrelemenin zayıflatılacağını söyledi. Buna karşılık olarak, Birleşik Krallık'taki hizmetlerin askıya alınabileceği açıklandı. İngiltere'deki tasarı, ülkede uçtan uca şifrelemeyi yasaklamayı hedefliyor.

Ancak WhatsApp ve Signal ise uçtan uça şifrelemenin kaldırılması halinde Birleşik Krallık'tan ayrılacaklarını açıkladı. İngiltere'de görüşülen tasarı, çocukların cinsel istismarını önlemek için geliştirildi. Buna göre Birleşik Krallık yetkilileri, kullanıcıların mesajlarını taramak istiyor. Ancak bu, uçtan uça şifrelemenin doğasına aykırı.

https://shiftdelete.net/-gruplar-icin-numaralar-yerine-isim-gosterecek

WhatsApp yöneticisi Will Cathcart, tasarı ile uçtan uca şifrelemenin kaldırılmaması gerektiğini ve özel mesajlaşmanın tamamen mevzuattan çıkarılması gerektiğini söyledi. Birleşik Krallık'ta görüşülen yasa tasarısı, ayrıca şirketlere para cezasının da önünü açıyor.

Örneğin WhatsApp'ın sahibi olan Meta, yasaları uymadığı gerekçesiyle yıllık gelirinin yüzde 4'ü üzerinde cezalandırılabilir. Bu durum ise geçtiğimiz yıl 116 milyar dolar ciro sağlayan Meta için korkunç bir duruma dönüşebilir.

Benzer bir hamle, geçtiğimiz dönemde CSAM adıyla Apple tarafından test edilmişti. Çocuk istismarına karşı kullanıcıların cihazlarını taramak isteyen Apple, yoğun bir eleştirinin ardından CSAM özelliğini geliştirmeyi askıya aldı. WhatsApp'ın İngiltere'deki son durumu şimdilik belirsiz.

Peki siz WhatsApp yasak kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.