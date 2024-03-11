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WhatsApp, Android kullanıcılarına çıkartma düzenleme özelliği sunacak

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En çok aktif kullanıcıya sahip mesajlaşma uygulaması unvanını korumak isteyen WhatsApp, yeni özelliğini test etmeye başladı. WABetaInfo'da yayınlanan habere göre WhatsApp, beta güncellemesinde çıkartma düzenleme özelliğini test etmeye başladı. İşte detaylar..

En çok aktif kullanıcıya sahip mesajlaşma uygulaması unvanını korumak isteyen WhatsApp, yeni özelliğini test etmeye başladı. WABetaInfo'da yayınlanan habere göre WhatsApp, beta güncellemesinde çıkartma düzenleme özelliğini test etmeye başladı. İşte detaylar..

WhatsApp, Android kullanıcılarına çıkartma düzenleme özelliği sunacak

İlk olarak iOS 24.1.10.72 güncellemesiyle WhatsApp beta kullanıcılarına sunulan yeni özellik, uygulama üzerinden çıkartmaları düzenleme imkanı sunuyor. Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, üçüncü taraf uygulamalara ihtiyaç duymadan çıkartma oluşturma/düzenleme işlemlerini kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek.

Google Play Store'da bulunan Android için en son WhatsApp beta 2.24.6.5 güncellemesinde, WhatsApp'ın bazı beta test kullanıcılarına çıkartma düzenleme özelliği sunduğu keşfedildi. Ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi WhatsApp, görüntülerden çıkartmalar oluşturmak için tasarlanmış bir araç sunuyor.

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Çıkartma klavyesine erişip "oluştur" seçeneğini seçerek veya doğrudan görüntüyü açıp taşma menüsüne erişerek ve "etiket oluştur" seçeneğini seçerek bir görüntüden çıkartmayı kolayca dönüştürmek artık mümkün. Ayrıca kullanıcılar, "çıkartmayı düzenle" seçeneğini seçerek mevcut bir çıkartmayı düzenleyebilecek.

Bir fotoğraf seçildiğinde, WhatsApp otomatik olarak çizim düzenleyiciyi açarak görselin içindeki detayları vurguluyor. Sonuç tercihlerinize uymuyorsa ve farklı bir stil arıyorsanız ekranın alt kısmındaki seçeneklerden alternatif çıkartmalara göz atabilirsiniz.

Doğrudan WhatsApp'ın içinde çıkartma oluşturma özelliği, WhatsApp beta versiyonununu yükleyen bazı beta test kullanıcılarının kullanımına sunuldu. Önümüzdeki haftalarda daha da fazla kişinin kullanımına sunulacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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