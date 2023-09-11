WhatsApp'a yeni özellik: Sohbet filtreleri

Son dönemlerin en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, kullanıcıların birebir sohbetleriyle grup sohbetlerini birbirinden ayırabilmelerine olanak sağlayan yeni bir özellik sunuyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, sohbetleri filtreleyerek daha kolay bir deneyim yaşayabilecekler.

Son dönemlerin en popüler mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan WhatsApp, gün geçtikçe daha gelişmiş bir hale gelmeye devam ediyor. Uygulamaya kazandırılan, gruplarla ilgili yeni bir özellik, birçok kullanıcıyı sevindirecek nitelikte. İşte detaylar

WhatsApp, sohbet filtreleri üzerinde çalışıyor

WhatsApp'ın beta programına dahil olan kullanıcılar için 2.23.19.7 sürümüyle birlikte sunulan sohbet filtreleme özelliği sayesinde kullanıcıların uygulama deneyimi, bir üst seviyeye taşındı. Kullanıcıların birebir sohbetleriyle grup sohbetlerini birbirinden ayırabilmelerine olanak sağlayan özellik, büyük bir beğeni topladı.

Özelliğin kullanıcı arayüzüne kazandırılmış haliyle WhatsApp; "Okunmamış Sohbetler", "Bireysel Sohbetler" ve "Grup Sohbetleri" seçenekleriyle filtreleme yapabiliyor hale getirilmiş. Özellikle çok sayıda kişi ve gruplarla iletişim kuran kullanıcılar için işleri büyük ölçüde kolaylaştıracak yenilik, son derece kullanışlı bulundu.

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Söz konusu güncelleme şu an için yalnızca beta programına dahil olan kullanıcılara sunuluyor olsa da alınan geri bildirimler doğrultusunda son düzenlemeler yapılarak kısa sürede herkese açık hale getirileceği düşünülüyor.

Kısa bir süre sonra yayımlanacak güncellemeyle birlikte WhatsApp'ın e-posta doğrulama, aramalar esnasında IP gizleme gibi birçok yapısal yeniliği de kullanıcı deneyimine sunulacağı düşünülüyor.

Peki, sizler yeni özellikle ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Sizce yayımlanacak olan bu güncelleme, kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyacak mı? Sohbetler için gelişmiş filtreleme özelliği, kullanıcılar için gerekli miydi? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.