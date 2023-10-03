Whatsapp'a yeni arama özelliği eklendi

Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp'a sık sık yeni tasarım ve işlevsellik özellikleri geliyor. Bu sürekli değişiklikler arasında özellikle son güncellemelerle birlikte gelen kanallar dikkat çekiyor. Bunun gibi özelliklerle birlikte durum güncellemelerinin bulunduğu sayfa dolmaya başlayınca Whatsapp kolaylaştırıcı bir özellik eklemeye karar verdi.

Artık durum güncellemelerinde ve kanallarda arama yapmak mümkün olacak

Android için WhatsApp'ın beta sürümüne eklenen yeni bir tasarım değişikliği, kullanıcıların hızlıca favori içerik oluşturucularını ve durum güncellemelerini bulmalarını kolaylaştıracak. Raporlara göre sayfanın sağ üst kısmında geleneksel bir büyüteç simgesiyle yeni bir arama işlevi gelecek.

Bu özel kullanıcı arayüzü, durumlar sekmesinde hızlı bir arama yapılmasına imkan tanıyarak, bir kişinin son durum güncellemesini veya beğendiğiniz bir içerik oluşturucunu olsun favorilerinizi kolayca bulmanıza yardımcı olacak.

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Durum güncellemeleri sekmesinde durum ve kanalların birleştirilmesi, kullanıcıların favori kullanıcılarını veya yaratıcılarını bulma yeteneğini azalttığı için bu özellik oldukça önemli. Bu sorun da Android için WhatsApp beta sürümü 2.23.20.16 ile düzelmiş durumda.

WhatsApp'taki yenilikler sadece tasarım ve kullanıcı deneyimiyle sınırlı değil; aynı zamanda kullanıcı güvenliği de ön planda. Geçtiğimiz haftalarda, geliştiricilerin parolalar üzerinde çalıştığını ve Google Password Manager'ın varsayılan şifre yöneticisi olacağı belli oldu.

Ayrıca, Sohbet Kilidi özelliği ile Mayıs ayında gizlilik konusunda ek bir adım atılmış oldu. Bu özellik, hassas sohbetleri gizleyerek Kilitli Sohbetler adlı özel bir bölüme yerleştiriyor ve erişim için biyometrik kimlik doğrulaması gerektiriyor. WhatsApp, kullanıcılarına hem içerik hem de güvenlik anlamında daha kapsamlı bir deneyim sunma yolunda hızla ilerliyor.