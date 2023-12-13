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WhatsApp'a Mesaj Sabitleme Özelliği Eklendi

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WhatsApp, kullanıcı deneyimini yükseltmek amacıyla Mesaj Sabitleme özelliğini kullanıma sundu. Bu özellik sayesinde kullanıcılar önemli mesajları kolay erişim sağlayarak sabitleyebilecekler.

Meta'ya ait olan ve dünyanın dört bir yanından milyarlarca kullanıcısı ile en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatApp, yepyeni özellikler ile donatılmaya devam ediyor. Son olarak WhatsApp, uzun bir süredir merakla beklenen Mesaj Sabitleme özelliğine kavuştu.

WhatsApp'a Mesaj Sabitleme özelliği eklendi

WhatsApp, son dönemlerde kullanıcılar tarafından çok istenen birçok özellik üzerinde çalışıyor. Böylelikle kullanıcı deneyimini yükseltmeyi amaçlayan şirket, geçtiğimiz günlerde Kaybolan Sesli Mesaj özelliğini tanıtmıştı. Kısa süre önce Mesaj Sabitleme kullanıma sunuldu.

WhatsApp'ın birkaç hafta süren testin ardından herkese sunduğu yeni Mesaj Sabitleme özelliği, sohbet içindeki önemli bir mesajı öne çıkararak kolay erişim sağlıyor. Buna göre dilediğiniz mesajı sohbetin en üstüne sabitleyebilir ve daha sonrasında rahatça görebilirsiniz.

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Sabitlemek istediğiniz mesaj için 24 saat, 7 gün ve 30 gün şeklinde süre seçenekleri bulunuyor. Süre sona erdiğinde ise mesaj artık sohbetin en üstünde gösterilmiyor. Yani ulaşabilmek için geçmişe gitmeniz gerekecek.

Mesaj Sabitleme, kullanıcıların sıkça kullandığı "unuttum" ifadesini de ortadan kaldırıyor gibi görünüyor. Peki bu özellik nasıl kullanılır? Adım adım nasıl kullanabileceğinize geçelim.

WhatsApp Mesaj Sabitleme nasıl kullanılır?

1. Adım: Öncelikle bir sohbete girin.

2. Adım: Sabitlemek istediğiniz mesaja basılı tutun.

3. Adım: Listelenen seçeneklerden "Mesajı Sabitle" butonuna dokunun.

4. Adım: Dilediğiniz süreyi seçerek mesajı sabitleyebilirsiniz.

Bu adımları takip etmenize rağmen Mesaj Sabitleme seçeneğini bulamıyorsanız, özellik sizin için henüz kullanıma sunulmamış demektir. Eğer Android kullanıcısıysanız Google Play Store, iOS kullanıcısıysanız ise App Store üzerinden güncellemeleri denetleyebilirsiniz. Eğer yeni bir güncelleme bulunmuyorsa, şimdilik beklemekten başka bir seçeneğiniz yok gibi görünüyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? WhatsApp Mesaj Sabitleme özelliğini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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