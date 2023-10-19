Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcıların çok işine yarayacak bir özellik üzerinde çalışıyor. Şirket özellikle son zamanlarda gizliliği artıracak özellikler üzerinde çalışmalar yapıyor. Bunlardan biri de bugün ortaya çıktı. Yeni özellikle birlikte WhatsApp 'a kendi kendine silinen sesli mesaj özelliği geliyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcıların çok işine yarayacak bir özellik üzerinde çalışıyor. Şirket özellikle son zamanlarda gizliliği artıracak özellikler üzerinde çalışmalar yapıyor. Bunlardan biri de bugün ortaya çıktı. Yeni özellikle birlikte WhatsApp 'a kendi kendine silinen sesli mesaj özelliği geliyor.

WhatsApp, kendi kendine yok olan sesli mesaj özelliği getiriyor!

Her gün kullandığımız mesajlaşma platformu WhatsApp, son zamanlarda kullanıcıların daha fazla gizlilik sağlaması için birçok özellik üzerinde çalışıyor. Bunlardan biri de yeni sunulan kendi kendini yok eden sesli mesaj özelliği oluyor.

Son olarak Android cihazlar için şifresiz geçişi desteğini getiren platform, bu kez daha farklı bir özellik için kolları sıvadı. WABetaInfo tarafından yapılan paylaşıma göre WhatsApp kendi kendini imha eden sesli mesaj özelliğini beta kullanıcıları için test etmeye başladı.

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Söz konusu özellik, "Bir Kez Görüntüle" seçeneğine sahip olan fotoğraf ve videolar ile aynı sisteme sahip. Onlardan tek farkı sesli mesajı karşı tarafa gönderdikten sonra sesli mesajın kendi kendine silinmesi oluyor. Bu sayede kullanıcıları sesli mesajlarını daha rahat bir şekilde paylaşacak.

Paylaşılan ekran görüntüsünde de yer aldığı gibi bir sesli mesaj kaydederken sohbet çubuğunda "Bir kez görüntüle" simgesi yer alıyor. Bu simgeye dokunduğunuz zaman sesli not bir kez görüntüle modunda gitmiş olacak. Bu sayede mesaj dışarıya aktarılmayacak.

Yeni özellik şu anda beta kullanıcılarıyla test ediyor. Ancak genel kullanıcı kitlesi için ne zaman yayınlanacağına dair herhangi bir bilgi yok. Bu da WhatsApp'ın beta kullanıcılarının geri bildirimlerine göre kullanıcılara sunmaya başlayacağını gösteriyor.

Peki, siz WhatsApp silinen sesli mesaj özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu özellik faydalı olacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!