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Whatsapp'a bir kez görüntülendikten sonra kaybolan sesli mesaj özelliği geldi

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Whatsapp resmi bloğundan yapılan açıklamada, bir kez görüntülendikten sonra kaybolan sesli mesajlar gönderme özelliğinin geldiği duyuruldu. Bu özellik, gizliliğin önem kazandığı günümüzde birçok kullanıcıyı sevindirmiş gibi görünüyor.

Whatsapp resmi bloğundan yaptığı açıklamada, bir kez görüntülendikten sonra kaybolan sesli mesajlar gönderme özelliğini getirdiğini duyurdu. Gizliliğin her geçen gün daha önemli olduğu günümüzde, Whatsapp'a gelen bu özellik birçok kullanıcıyı sevindirmiş gibi görünüyor.

Whatsapp'a bir kez görüntülendikten sonra kaybolan sesli mesaj özelliği geldi

Whatsapp gizliliği arttırmak için 2021 yılında fotoğraf ve videolar için Bir Kez Görüntüle özelliğini getirdi. Mesajlaşma uygulaması şimdi bu özelliği biraz daha genişleterek sesli mesajları da dahil etti. Artık göndermiş olduğunuz sesli mesaj için Bir Kez Görüntüle seçeneğini seçip gönderdiğinizde, karşı taraf mesajı dinledikten sonra mesajınız kaybolacak.

Bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak sesli mesajlar "tek seferlik" ibaresiyle belirtiliyor. Böylece sizin için gizliliği önemli konularda gönderdiğiniz sesli mesajlar daha güvenli hale gelmiş olacak. Örneğin kredi kartı bilgilerinizi veya bunun gibi kritik bilgilerinizi sesli mesaj olarak gönderiyorsanız bu özellik işini görecektir.

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Whatsapp kaybolan sesli mesaj nasıl gönderilir?

Mesaj göndermek istediğiniz sohbet ekranını açın.

Sağ alt köşedeki Mikrofon simgesine basılı tutup Kilit simgesine sürükleyin.

Konuşmanızı bitirdikten sonra (1) simgesine dokunun. (1) simgesinin yeşile dönmesi, mesajın kaybolan mesaj olarak ayarlandığı anlamına gelir.

Son olarak mesajı gönderin.

Bir kez görüntülendikten sonra kaybolan sesli mesaj, karşı taraf mesajı dinledikten sonra siliniyor. Sesli mesaj karşı tarafın telefonuna kaydedilmiyor. Ancak karşı tarafın başka bir telefonla veya kayıt cihazıyla sesinizi kaydedebileceğini unutmayın. Bununla birlikte kaybolan sesli mesaj başka kişilere iletilemez, kaydedilemez, paylaşılamaz ve bu içeriklere yıldız eklenemez. Gönderdiğiniz veya aldığınız kaybolan sesli mesaj, 14 gün boyunca dinlenmezse otomatik olarak siliniyor.

Whatsapp kaybolan sesli mesaj özelliği tüm dünyada kademeli olarak dağıtılmaya başlandı. Yeni özellik hakkında sizlerin düşünceleri neler?

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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