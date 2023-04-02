WhatsApp'a arkadaşlıkları karıştıracak bir özellik geliyor!

WhatsApp, gizlilik odaklı özellikler almaya devam ediyor. Mesajlaşma platformu, kullanıcıların parmak izi veya parola kullanarak belirli sohbetleri kilitlemesine olanak tanıyacak. Bu sayede kullanıcılar, uygulamada istedikleri sohbetleri gizleme şansına sahip olacak.

WhatsApp için sohbet kilitleme özelliği yolda

WhatsApp, oldukça kritik bir gizlilik özelliğinin kullanıma sunulmasıyla daha güvenli hale geliyor. WABetaInfo tarafından Android için WhatsApp 2.23.8.2 beta sürümünde keşfedilen yeni özellik, sohbetleri kilitlemeye izin verecek. Bu sohbetler, parmak izi veya parola kullanarak açılacak.

Popüler platformun test ettiği yeni özellik hassas konuşmaları güvenli tutmanın basit bir yolu olacak gibi görünüyor. Halihazırda Android ve iOS'ta WhatsApp uygulamasını kilitlemek mümkün olsa da, belirli bir sohbeti gizleyemezsiniz.

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Yeni kilitli sohbet özelliğinin detayları şimdilik belirsiz. Ancak hem grup hem de bireysel sohbetleri kilitlemeye izin vermesi bekleniyor. Tekil olarak mesaj kilitlemenin ise mümkün olması pek olası değil. Özelliğin yakında küresel olarak erişime açılacağını düşünüyoruz.

Bu özelliğin bir diğer avantajı ise fotoğraf ve video gibi medya dosyalarının telefonun galerisinde otomatik olarak bulunmamasından kaynaklanıyor. Yani kilitli sohbetlerde yer alan mesajlar ve dosya içerikleri tamamen WhatsApp uygulamasında kalacak.

WhatsApp, kullanıcılara özel konuşmaları için ekstra güvenlik katmanı sağlayacak. Şimdilik Android'de test ediliyor olsa da, duyurulduğunda hem Android hem de iOS uygulamasında kullanılabilir hale getirilmesi mümkün görünüyor.

Peki sizler WhatsApp sohbet kilitleme hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.