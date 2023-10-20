Webrazzi Summit 2023 konferansı için sayılı günler kaldı!

Türkiye girişimcilik ve teknoloji ekosisteminin buluşma noktası olan ve yılda sadece bir defa gerçekleşen Webrazzi Summit, her yıl olduğu gibi birbirinden önemli yerli/yabancı konuşmacılara ve binlerce katılımcıya ev sahipliği yapacak.

Tercihini online katılımdan yana kullanan kişiler; fiziksel olarak etkinlik alanında bulunan katılımcılar gibi tüm oturumlara, online fuaye alanına ve networking seçeneklerine erişerek Webrazzi Summit 2023'ün tadını çıkarabilecekler.

Webrazzi Summit, hem online hem de fiziksel olarak gerçekleşecek!

Webrazzi Summit, Türkiye'nin lider girişimcilik ve teknoloji konferansı olarak her yıl binlerce katılımcıyı ağırlıyor. Konferans, girişimciler, yatırımcılar, teknoloji profesyonelleri ve daha pek çok kişiyi bir araya getiriyor ve Türkiye'nin girişimcilik ve teknoloji ekosisteminin gelişimine katkıda bulunuyor.

Webrazzi, Londra merkezli bir teknoloji sitesini satın aldı

Webrazzi Summit 2023 konferansında neler olacak? Kimler sahne alacak?

Webrazzi Summit 2023'ün ana temaları, "geleceğin girişimciliği", "yeni nesil teknolojiler" ve "sürdürülebilirlik" olacak. Konferansta, bu temalara ilişkin oturumlar düzenlenecek ve katılımcılar, bu konulardaki en son gelişmeleri öğrenebilecek.

Konuşmacılar

Ahmet Buğra Ferah- Webrazzi İçerikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Ahmet Orhon – Avane Cloud Kitchens Kurucu & CEO

Akan Abdula – Kurucu Ortak, FutureBright Research

Alemşah Öztürk – Chief Happiness Officer / Ceo, 4129Grey

Ali Kutay Yaralı – CEO & Kurucu, Delivers.ai

Ali Servet Eyüboğlu – VP EMEA & APAC, Open English

Alp Kavasoğlu – Influencer

Alper Boyer – Performans Pazarlama Direktörü, Hepsiburada

Andrea Traversone – Managing Partner, NATO Innovation Fund

Arda Kutsal – Kurucu & CEO, Webrazzi

Arden Papuççiyan – Editör, Webrazzi

Ata Uzunhasan – Yönetici Direktörü, Galata Business Angels

Aydonat Atasever – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, GIOEV.com

Barış Hökevek – Kurucu Ortak & Girişimci, Adlema Makina Teknolojileri

Barış Karakullukçu – Yeni Nesil Girişimcilik Başkanı, İş Bankası Grubu

Başak Zerman – Türkiye Ortadoğu ve Afrika Satış Direktörü, Adjust

Burak Vardal – Kurucu Ortak & CEO, Rollic

Cahit Kapukıran – Kurucu Ortak, SORB

Cem Soysal – Genel Müdür, Inventram

Cenk Bayrakdar – Managing Director, Revo Capital

Ceren Öz – Digital Director, L'Oréal

Didem Altınbaşak Tulgan – CEO, Rafinera Cloud Kitchen

Dilek Dayınlarlı – Yönetici Ortak, ScaleX

Duygu Öktem Clark – Kurucu & Yönetici Ortak, DO Venture Partners

Ebru Dorman – Board Director, NATO Innovation Fund

E.Çağrı Akçay – Head of E-Commerce, L'Oréal

Ekin Keserer – Kurucu Ortak, Akkio

Enis Hulli – General Partner, 500 Emerging Europe

Gözde Büyükacaroğlu – COO & Kurucu Ortak, Vivoo

Gözde Ulukan – Editör, Webrazzi

Gülçin Gurule – Şirket Ortağı ve Kaliforniya Ofis Lideri, Manay CPA

Gülsüm Çıracı – Kurucu Ortak, Startupfon

Halil Beşkardeşler – Kurucu Ortak, Plant Factory

Hande Aydın – Omnichannel Commercial Director, L'Oréal

Hande Çilingir – CEO & Kurucu Ortak, Insider

İbrahim Coşkuner – CEO / Kurucu, Düşyeri

İhsan Elgin – Yönetim Kurulu Üyesi, Finberg

İlker Baydar – Kullanılmış Oto Platformu Genel Müdürü, Borusan Otomotiv Grubu

İlker Güneş – Dijital Kanallar Direktörü, Turkcell

İmran Gürakan – CEO & Kurucu Ortak, Ankara TEKMER

Kaan Kalıpçı – Venture Partner, Nuwa Capital

Kubilay Aktaş – CEO, EarFit

Lokman Ökten – Kurumsal İnovasyon ve Projeler Başkanı, Türk Hava Yolları

Mehmet Fatih Kacır – Bakan, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Mehmet Gülez – Principal, Business Development, Türkiye & Azerbaijan, Mastercard

Mert Kalkavan – CEO, Doping Hafıza

Merve Tezel – CEO, PayTR

Merve Zabcı – Yönetici Ortak ve Yatırım Komitesi Üyesi, Logo Ventures

Murat Bitirici – CDO, Odeabank

Murathan Özcan – Kurucu Ortak & COO, Craftgate

Mustafa Gümüş – CEO, İnteraktif Kredi

Mustafa Kopuk – Yönetici Ortak, DOMiNO

Nazlı Eda Kırali – Ice Cream MET Digital Marketing, Media, Commerce (DMC) Director & Head of Turkey DMC, Unilever

Nilhan Onal Gökçetekin – CEO, Hepsiburada

Nina Karaosmanoğlu – Regional Director, Toloka

Numan Numan – Founder & General Partner, 212

Pavel Bulowski – CPO & Kurucu Ortak, Meiro

Prof. Dr. Attila Dikbaş – Genel Müdür, İTÜ ARI Teknokent

Rina Onur Şirinoğlu – Co-Founder & CEO, Spyke Games

Şahin Boydaş – Head of RemoteTeam, Gusto

Şelale Zaim Gorton – Yatırım Komitesi Başkanı, Vinci Venture Capital

Selim Uçer – Kurucu Ortak, Doktar

Selman Ortaköy – Strateji ve İnovasyon Grup Müdürü, Kuveyt Türk Katılım Bankası

Sergiu Gruita – Regional Industry Director, Teads

Sezgin Lüle – Genel Müdür Yardımcısı, Türkiye İş Bankası

Sezin Gül Tanrıverdi – Dijital Bankacılık Direktörü, ING

Sinan Günal – Yatırımcı & Yönetici Ortak, Labrys

Sinem Cantürk – Şirket Ortağı, KPMG

Tali Şalhon – Co-founder & CEO, Paket Mutfak

Tuğçe İçözü – Yazar, Webrazzi

Turan Yurdakul – İş Geliştirme Lideri, YandexAds

Ussal Şahbaz – Yönetici Ortağı, Ussal Danışmanlık

William Stevens – Managing Director, Tech Tour

Yasin Oral – CEO, Paribu

Yiğit Arslan – General Partner, TechOne