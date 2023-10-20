Webrazzi Summit 2023 konferansı için sayılı günler kaldı!
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Webrazzi Summit 2023 konferansına sayılı günler kaldı. Peki bu etkinlikte kimleri göreceğiz? İşte detaylar...
Türkiye girişimcilik ve teknoloji ekosisteminin buluşma noktası olan ve yılda sadece bir defa gerçekleşen Webrazzi Summit, her yıl olduğu gibi birbirinden önemli yerli/yabancı konuşmacılara ve binlerce katılımcıya ev sahipliği yapacak.
Tercihini online katılımdan yana kullanan kişiler; fiziksel olarak etkinlik alanında bulunan katılımcılar gibi tüm oturumlara, online fuaye alanına ve networking seçeneklerine erişerek Webrazzi Summit 2023'ün tadını çıkarabilecekler.
Webrazzi Summit, hem online hem de fiziksel olarak gerçekleşecek!
Webrazzi Summit, Türkiye'nin lider girişimcilik ve teknoloji konferansı olarak her yıl binlerce katılımcıyı ağırlıyor. Konferans, girişimciler, yatırımcılar, teknoloji profesyonelleri ve daha pek çok kişiyi bir araya getiriyor ve Türkiye'nin girişimcilik ve teknoloji ekosisteminin gelişimine katkıda bulunuyor.
Webrazzi, Londra merkezli bir teknoloji sitesini satın aldı
Webrazzi Summit 2023 konferansında neler olacak? Kimler sahne alacak?
Webrazzi Summit 2023'ün ana temaları, "geleceğin girişimciliği", "yeni nesil teknolojiler" ve "sürdürülebilirlik" olacak. Konferansta, bu temalara ilişkin oturumlar düzenlenecek ve katılımcılar, bu konulardaki en son gelişmeleri öğrenebilecek.
Konuşmacılar
Ahmet Buğra Ferah- Webrazzi İçerikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Ahmet Orhon – Avane Cloud Kitchens Kurucu & CEO
Akan Abdula – Kurucu Ortak, FutureBright Research
Alemşah Öztürk – Chief Happiness Officer / Ceo, 4129Grey
Ali Kutay Yaralı – CEO & Kurucu, Delivers.ai
Ali Servet Eyüboğlu – VP EMEA & APAC, Open English
Alp Kavasoğlu – Influencer
Alper Boyer – Performans Pazarlama Direktörü, Hepsiburada
Andrea Traversone – Managing Partner, NATO Innovation Fund
Arda Kutsal – Kurucu & CEO, Webrazzi
Arden Papuççiyan – Editör, Webrazzi
Ata Uzunhasan – Yönetici Direktörü, Galata Business Angels
Aydonat Atasever – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, GIOEV.com
Barış Hökevek – Kurucu Ortak & Girişimci, Adlema Makina Teknolojileri
Barış Karakullukçu – Yeni Nesil Girişimcilik Başkanı, İş Bankası Grubu
Başak Zerman – Türkiye Ortadoğu ve Afrika Satış Direktörü, Adjust
Burak Vardal – Kurucu Ortak & CEO, Rollic
Cahit Kapukıran – Kurucu Ortak, SORB
Cem Soysal – Genel Müdür, Inventram
Cenk Bayrakdar – Managing Director, Revo Capital
Ceren Öz – Digital Director, L'Oréal
Didem Altınbaşak Tulgan – CEO, Rafinera Cloud Kitchen
Dilek Dayınlarlı – Yönetici Ortak, ScaleX
Duygu Öktem Clark – Kurucu & Yönetici Ortak, DO Venture Partners
Ebru Dorman – Board Director, NATO Innovation Fund
E.Çağrı Akçay – Head of E-Commerce, L'Oréal
Ekin Keserer – Kurucu Ortak, Akkio
Enis Hulli – General Partner, 500 Emerging Europe
Gözde Büyükacaroğlu – COO & Kurucu Ortak, Vivoo
Gözde Ulukan – Editör, Webrazzi
Gülçin Gurule – Şirket Ortağı ve Kaliforniya Ofis Lideri, Manay CPA
Gülsüm Çıracı – Kurucu Ortak, Startupfon
Halil Beşkardeşler – Kurucu Ortak, Plant Factory
Hande Aydın – Omnichannel Commercial Director, L'Oréal
Hande Çilingir – CEO & Kurucu Ortak, Insider
İbrahim Coşkuner – CEO / Kurucu, Düşyeri
İhsan Elgin – Yönetim Kurulu Üyesi, Finberg
İlker Baydar – Kullanılmış Oto Platformu Genel Müdürü, Borusan Otomotiv Grubu
İlker Güneş – Dijital Kanallar Direktörü, Turkcell
İmran Gürakan – CEO & Kurucu Ortak, Ankara TEKMER
Kaan Kalıpçı – Venture Partner, Nuwa Capital
Kubilay Aktaş – CEO, EarFit
Lokman Ökten – Kurumsal İnovasyon ve Projeler Başkanı, Türk Hava Yolları
Mehmet Fatih Kacır – Bakan, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Mehmet Gülez – Principal, Business Development, Türkiye & Azerbaijan, Mastercard
Mert Kalkavan – CEO, Doping Hafıza
Merve Tezel – CEO, PayTR
Merve Zabcı – Yönetici Ortak ve Yatırım Komitesi Üyesi, Logo Ventures
Murat Bitirici – CDO, Odeabank
Murathan Özcan – Kurucu Ortak & COO, Craftgate
Mustafa Gümüş – CEO, İnteraktif Kredi
Mustafa Kopuk – Yönetici Ortak, DOMiNO
Nazlı Eda Kırali – Ice Cream MET Digital Marketing, Media, Commerce (DMC) Director & Head of Turkey DMC, Unilever
Nilhan Onal Gökçetekin – CEO, Hepsiburada
Nina Karaosmanoğlu – Regional Director, Toloka
Numan Numan – Founder & General Partner, 212
Pavel Bulowski – CPO & Kurucu Ortak, Meiro
Prof. Dr. Attila Dikbaş – Genel Müdür, İTÜ ARI Teknokent
Rina Onur Şirinoğlu – Co-Founder & CEO, Spyke Games
Şahin Boydaş – Head of RemoteTeam, Gusto
Şelale Zaim Gorton – Yatırım Komitesi Başkanı, Vinci Venture Capital
Selim Uçer – Kurucu Ortak, Doktar
Selman Ortaköy – Strateji ve İnovasyon Grup Müdürü, Kuveyt Türk Katılım Bankası
Sergiu Gruita – Regional Industry Director, Teads
Sezgin Lüle – Genel Müdür Yardımcısı, Türkiye İş Bankası
Sezin Gül Tanrıverdi – Dijital Bankacılık Direktörü, ING
Sinan Günal – Yatırımcı & Yönetici Ortak, Labrys
Sinem Cantürk – Şirket Ortağı, KPMG
Tali Şalhon – Co-founder & CEO, Paket Mutfak
Tuğçe İçözü – Yazar, Webrazzi
Turan Yurdakul – İş Geliştirme Lideri, YandexAds
Ussal Şahbaz – Yönetici Ortağı, Ussal Danışmanlık
William Stevens – Managing Director, Tech Tour
Yasin Oral – CEO, Paribu
Yiğit Arslan – General Partner, TechOne