WATCHIT, Denizlerde Güvenlik Açığını Kapatmayı Amaçlıyor

WATCHIT, denizlerde oluşabilecek güvenlik açığını kapatmayı hedefleyen ürünler geliştirmeye devam ediyor. Şirket, denizcilik ve havacılık sektörleri arasındaki güvenlik eşitsizliğine dikkat çekerek, gelişmiş algoritmalar ve patentli koruma yeteneklerini kullanarak denizlerdeki olumsuz olayları önlemeyi planlıyor.

WATCHIT, denizlerde oluşabilecek güvenlik açığını kapatmayı amaçlayan ürünler geliştirmeye devam ettiklerini duyurdu.

WATCHIT, denizcilik ve havacılık sektörleri arasındaki göze çarpan güvenlik eşitsizliğine dikkat çekti. Şirket, güvenlik sistemiyle birlikte denizlerde yaşanabilecek olumsuz olayları önlemek için gelişmiş algoritmaları ve patentli koruma yeteneklerini entegre edeceğini açıkladı. Verilen bilgiye göre; şirket, denizlerdeki güvenlik açığını kapatmayı amaçlıyor. - İSTANBUL