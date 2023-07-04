Voltify, abonelikli modeliyle elektrikli araç kiralama deneyimi sunuyor

Voltify, Türkiye'de elektrikli araç kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla abonelikli modeliyle yeni bir sürüş ve araç kiralama deneyimi sunuyor. Marka, elektrikli araçların performansını ve konforunu deneyimlemek isteyen kurumlar ve bireyler için tasarlanan bir platform ve 3-12 aylık abonelik modelleri sunuyor. Voltify, kullanıcılara en yeni teknolojiye sahip elektrikli otomobilleri zahmetsizce entegre ederek konforlu bir elektrikli araç deneyimi yaşama imkanı sunuyor.

Türkiye'de elektrikli araç kullanımını yaygınlaştırma misyonuyla yola çıkan Voltify, abonelikli modeliyle hem yeni bir sürüş hem de yeni bir araç kiralama deneyimi sunuyor.

Voltify'dan yapılan açıklamaya göre, elektrikli araçların Türkiye ve dünyada hızla yaygınlaşması, otomotiv ekosistemini pek çok açıdan değiştiriyor. Bu değişimlerden biri de araç kiralama sektöründe Voltify ile başlıyor.

Marka, tamamen elektrikli araç kiralama amacıyla tasarlanan bir platform ve 3-12 aylık abonelik modelleriyle, kurumlar ve bireylerin elektrikli araçların performansını ve konforunu deneyimlemelerini sağlıyor.

Voltify'ın arkasında yüzde 100 iştiraki olduğu Hedef Filo'nun güvencesi ve tecrübesi bulunuyor. voltify.com.tr adresinde, sürüş deneyimi ve performansı en çok merak edilen hemen her markanın farklı bütçelere hitap eden elektrikli araçları yer alıyor.

Voltify kullanıcılarına, en yeni teknolojiye sahip elektrikli otomobilleri en zahmetsiz ve en hızlı şekilde hayatlarına entegre ederek konforlu bir elektrikli araç deneyimi yaşama imkanı sunuyor. Ayrıca, araçların sigorta, bakım ve onarım gibi işlemlerini üstlenerek kullanıcıların hayatını kolaylaştıran Voltify, kullanıcılarının sadece elektrikli araç sürüş deneyimi ve keyfine odaklanmalarını sağlıyor.

voltify.com.tr adresi üzerinden 3 aydan başlayan abonelik modeliyle deneyimlenebilecek otomobiller arasında Tesla Model Y, MG ZS EV, MG4 Electric, Volvo C40 Recharge, Volvo XC40 Recharge, Hyundai Kona, Leap Motor T03 Pro, Mercedes-Benz EQA, Mercedes-Benz EQC, Nissan X-Trail E-4ORCE, Nissan Qashqai E-power, Opel Corsa-e, Opel Mokka-e, Renault Zoe, Skywell ET5 gibi piyasaya ilk girdikleri andan itibaren büyük merak uyandıran modeller bulunuyor.

"Teknoloji baş döndürücü hızda gelişirken, tüm alışkanlıklarımız dönüşüyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Voltify Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Yiğit, Türkiye'nin ilk ve tek elektrikli araç kiralama platformu Voltify'da sunacakları hizmetin elektrikli araç kullanımını hızlandıracağını ve yaygınlaştıracağını belirterek, "Teknoloji baş döndürücü hızda gelişirken, tüm alışkanlıklarımız dönüşüyor. Elektrikli araçlar ise şarj, menzil gibi konularda kaygıları beraberinde getiriyor. Voltify olarak, kullanıcıların elektrikli arabaları hayatlarına gerçek anlamda entegre ederek deneyimleyebilecekleri, zahmetsizce merak ve kaygılarını giderebilecekleri bir model sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyada pek çok sektörde paylaşım ekonomisinin de büyümekte olduğunun altını çizen Yiğit, şunları kaydetti:

"Paylaşım ekonomisi çağında, artık varlık edinme yaklaşımı yerini varlık paylaşımı yaklaşımına bırakıyor. Bu dönüşümün etkilerini ilerleyen yıllarda daha da net bir şekilde göreceğiz. Elektrikli otomobiller çağında ise otomobil kullanma alışkanlıklarımız tamamen değişecek. Voltify olarak, bu iki dönüşümün kesişim noktasında yer alıyoruz ve herkesin kendi yaşam tarzına ve koşulları uygun tercihler yapabileceği, bağlayıcı olmaktan çok özgürlük sağlayan bir mobilite ekosistemi oluşturmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilir bir geleceğe ve enerji dönüşümüne de katkıda bulunabilecekleri bir alanda olmanın sorumluluğunu hissediyoruz. Bu amaçla otomotiv markalarının yanı sıra şarj hizmet ve çözümleri alanında faaliyet gösteren şirket ve gruplarla da iş birliği geliştirmeye odaklanıyoruz."