Geçtiğimiz hafta A101'de satışa çıkarılan Volta EV1 elektrikli aracı derinlemesine testlerle inceledik. Volta EV1 ne sunuyor? Özellikleri neler? Volta EV1 inceleme sizlerle.

Volta EV1 inceleme!

Volta EV1, modern tasarım çizgileriyle şehir hayatında tarzınızı yansıtmanızı sağlayacak şekilde şık ve rahat bir görünüme sahiptir.

Güvenliğe önem veren Volta EV1, gelişmiş yol tutuşu sayesinde sürüş esnasında güvenliği ön plana çıkarmaktadır. Araç, optimal tasarımı ile park yeri bulma ve park etme gibi zorlukları ortadan kaldırırken, geri görüş kamerası ve sesli uyarı sistemi ile sorunsuz park etmenize yardımcı olur. Ayrıca açılır tavanı, açılabilir arka camı ve ısıtma sistemi ile yolculuklarınızı keyifli hale getirir, size evinizin konforunu sunar.

İyi bir yolculuk müzikle daha da keyifli hale gelir. Volta EV1, Bluetooth ve USB Müzik Çalar özellikleri sayesinde müziğinizin keyfini doyasıya çıkarmanızı sağlar. Ayrıca USB Şarj özelliği ile telefonunuzu şarj ederek iletişiminizin kesilmesini önler.

Volta EV1, VRLA Jel aküsüyle tek bir şarjla 63 km menzil sunar. Şehir içi ulaşımda maksimum 45 km/sa hıza ulaşabilen bu araç, ev tipi prizlerinizde veya halka açık şarj istasyonlarında şarj edilebilir. Ortalama şarj süresi 7-8 saat arasındadır. Tüm bu özellikleriyle Volta EV1, şehir hayatında ihtiyaç duyduğunuz rahatlık, konfor ve güvenliği bir arada sunar.

Volta EV1 teknik özellikleri

Azami Hız: 45 km/s

Motor Gücü: 2.0 KW

Ağırlık: 415 kg

Azami Taşıma Kapasitesi: 163 kg

Yokuş-Kalkış Kabiliyeti: %15 açı

Batarya: 72V 58 AH

Şarj Cihazı Kapasitesi: 72-89V 8.0 +/- 0.2A

Şarj Süresi: 7-8 saat

Aktarma Tipi: Diferansiyel Motor

Enerji Tüketimi: 68 WH/km

Menzil: 63 km

Koltuk Sayısı: 2

Euro seviyesi: Euro 5