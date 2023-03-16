Volkswagen'den yeni uygun fiyatlı elektrikli otomobil!

Volkswagen Avrupa kullanıcıları için hem ucuz hem elektrikli bir otomobil duyurdu. Ucuz ve elektrikli Volkswagen'in detayları haberimizde....

2020'de elektrikli mobilite dönüşümünü başlatan Volkswagen, Avrupa için uygun fiyatlı olacak yeni modelini duyurdu. Gelen ilk bilgiler ışığında fiyatı 25 bin euronun altında olacak olan ID. 2all fiyatına göre bir üst segmentin özelliklerine sahip olacak. Çıkan haberler şu an için konsept durumunda olan modelin yakın bir zamanda tanıtılacağını gösteriyor. İşte yeni, ucuz ve elektrikli Volkswagen ID. 2all'un detayları…

Yeni ucuz ve elektrikli Volkswagen ID. 2all

Volkswagen, özellikle son yıllarda ciddileşen "love mark" hedefi doğrultusunda 10 adet yeni elektrikli modeli 2026'ya kadar piyasaya sürmeyi planlıyor. Markanın bu doğrultuda tanıttığı ilk modeller arasında da ucuz ve elektrikli Volkswagen ID. 2all modeli var.

Avrupa için tasarlanan bu model tamamen uygun fiyat ve yüksek kalite ilkelerini takip ediyor. Konsept fotoğraflarına bakıldığında tam elektrikli bir Volkswagen Polo veya Golf'u andıran model yarı otonom sürüş asistanı "Travel Assist", IQ.LIGHT ve elektrikli araç rota planlayıcı gibi yenilikçi teknolojik özelliklere sahip olacak.

Volkswagen Golf Mart 2023 fiyat listesi

Yeni ucuz ve elektrikli Volkswagen MEB Entry platformunu kullanacak ve yepyeni batarya teknolojilerine sahip olacak. Marka yaptığı açıklamada ID. 2all'un en verimli sürüşe sahip olan elektrikli otomobillerden olacağını belirtti. Araç 226Hp güce sahip olacak ve tam dolu batarya ile 450 kilometreye kadar menzil sunacak.

Avrupa için uygun fiyat politikasını izleyen ucuz elektrikli Volkswagen ID. 2all 25 bin euro civarında fiyat etiketine sahip olacak. Satış ve pazarlamadan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Imelda Labbé ise "Volkswagen'in bilinen özelliklerini yeni mobilite dünyasına aktarıyoruz: yüksek kalite ve işçilik, üstün yazılım ve gerçek katma değerli dijital hizmetler." şeklinde bir açıklama yaptı.

Yeni ucuz ve elektrikli Volkswagen ID. 2all'un Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ise bilinmiyor. Avrupa için çıkacak olan modelin Türkiye'ye gelmesi muhtemel çünkü ülkemiz piyasasında diğer markalarında benzer modelleri satılmakta. Bu modeller iyi sayılabilecek satış rakamlarına da ulaşıyor. Volkswagen'in böyle bir potansiyeli kaçırmak istemeyeceği düşünülüyor. Model 2024 veya 2025 yılı sonlarında tanıtılacak.

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