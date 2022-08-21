Volkswagen'den önemli elektrikli otomobil hamlesi!

Volkswagen, önemli bir adım atarak 2024'ten itibaren Norveç'te sadece elektrikli otomobil satacağını açıkladı

En büyük petrol rezervlerinden birisine sahip olmasına rağmen, Norveç yenilenebilir enerjiyi en çok benimseyen ülkelerden bir tanesi. Son 10 yılda ülke, yenilenebilir enerji ve EV şarj altyapısına büyük yatırımlar yaptı.

2024 yılından itibaren Norveç'te sadece elektrikli otomobil satılacak

Norveç hükümeti ayrıca elektrikli otomobiller için KDV muafiyetleri, özel şeritlerde araç kullanma imkanı gibi birçok teşvik sunuyor. Genel olarak, Norveç'te tamamen elektrikli bir araba satın almak benzinli, hibrit veya dizel bir araç satın almaktan çok daha ekonomik durumda.

Volkswagen'den dev yatırım: Elektrikli otomobil fiyatları düşebilir!

Tüm bunlarla birlikte Norveç'te elektrikli otomobilleri oldukça benimsenmiş durumda. Elektrikli ve içten yanmalı model satışlarının karşılaştırılması yapıldığında, Norveç birinci sırada bulunuyor. Ülkede 2021 yılı içerisinde satılan araçların yüzde 64'ünü tamamen elektrikli otomobiller oluşturuyor.

Volkswagen de bu konuda önemli bir adım atarak 2024'ten itibaren Norveç'te sadece elektrikli otomobil satacağını açıkladı. Alman marka, 1 Ocak 2024'ten itibaren Norveç'te tüm benzinli, dizel ve hibrit otomobil satışlarını durduracak.

2022'nin ilk yarısında Norveç'te en çok satan elektrikli araç Tesla Model Y oldu. Onu Volkswagen ID.4 ve Škoda Enyaq takip ediyor. Tesla Model 3 ve BMW i4 ise bölgede öne çıkan diğer eletrikli araçlar oldu. Norveç, sahip olduğu şarj altyapısı sayesinde elektrikli otomobil sahipleri için oldukça uygun bir ülke.

Volkswagen, Norveç'te başarılı satış rakamlarına ulaşan ID.4'ün yanı sıra ID.3 ve ID.5 modellerini de sunuyor. Markanın elektrikli hatchback modeli ID.3 de Norveç'te daha önce başarılı satış rakamlarına ulaşmıştı. Artan elektrikli otomobil modellerinin ardından bu aracın satışı ise biraz daha düşmüş durumda.

Elektrikli otomobiller tüm dünyada gittikçe daha çok benimsenmeye başlıyor. Bu konuda bayrağı ise Norveç çekecek gibi duruyor. İlerleyen dönemde diğer ülkelerde de içten yanmalı motorlu araçların satışlarında önemli düşüşler yaşanabilir.

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