Vodafone, yapay zeka destekli yetenek platformu Eightfold ile iş birliği yapıyor

Vodafone, işe alımlarda yapay zeka teknolojisinin gücünden yararlanmak için Eightfold ile iş birliği yapıyor. Şirket, adayların öz geçmişlerini saklı öz geçmişler kullanarak değerlendiriyor ve daha adil bir ortam oluşturuyor. Eightfold aynı zamanda şirketlere potansiyel adayların bulunması ve mevcut çalışanların pozisyonlarına yönelik önerilerde bulunuyor.

??????? Vodafone, tüm dünyada işe alımların daha adil bir ortamda gerçekleşmesi amacıyla yapay zeka destekli yetenek platformu Eightfold ile çalışıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, işe alımlarda yapay zeka teknolojisinin gücünden yararlanıyor.

Global iş gücü teknolojisi platformlarından Eightfold ile iş birliği yapan marka, öz geçmişleri bu platform üzerinden yöneticilerle paylaşarak daha adil bir değerlendirme ortamı oluşmasını sağlıyor.

Tüm Vodafone ülkelerinde uygulanan yeni sistemde, adayların ad ve soyadlarının sadece baş harflerinin yer aldığı, ön yargıya neden olabilecek yaş, cinsiyet, üniversite gibi bilgilerin bulunmadığı saklı öz geçmişler (blind CV) kullanılıyor. Bu sayede, adayların daha eşit şartlarda, sadece sahip oldukları deneyim ve yetkinliklere göre değerlendirilmesi mümkün oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, şu ifadeleri kullandı:

"İnsan kaynakları alanında yapay zeka kullanımı yaygınlaşıyor. Bu teknoloji, çeşitlilik ve eşitlik alanında yapılan çalışmalara destek olduğu gibi, işe alımlarda da hem adayın hem işverenin deneyimini olumlu yönde etkileyerek işe alım kalitesini iyileştiriyor. Vodafone olarak, dünya genelinde yapay zeka destekli yetenek yönetimi, işe alım ve geliştirme platformu Eightfold ile birlikte çalışıyoruz. Adayların daha adil ve eşit koşullarda değerlendirilebilmesi için yöneticilerimize bu platform üzerinden saklı öz geçmişler iletiyoruz. Böylece, olası ön yargıların önüne geçerek, adayların sadece deneyim ve yeteneklerine göre değerlendirilmesini sağlıyoruz."

Maksimum verimlilik sağlıyor

Açıklamaya göre, dünya genelinde 110 ülkede kullanılan Eightfold, sunduğu yapay zeka teknolojileriyle şirketlere potansiyel adayların bulunması ve en uygun pozisyona yerleştirilmesi konusunda yardımcı oluyor.

Platform, sağladığı üst düzey analiz yeteneğiyle, şirketlerde mevcut çalışanların pozisyonlarına yönelik önerilerde de bulunuyor.

Eightfold ile şirketler, her bir çalışanını terfi ya da yeni rol bağlamında yönlendirerek sahip olduğu iş gücünden maksimum verim alabiliyor.