Vodafone'un Dijital Kahramanı TOBi Artık Sesli Destek Verebiliyor

Vodafone'un aylık sohbet sayısı 37 milyona ulaşan dijital kahramanı TOBi, müşterilere artık sesli olarak da destek verebiliyor. TOBi, ünlü oyuncu Öner Erkan'ın sesiyle geliştirilen yeni sesli asistan özelliği sayesinde, komutları ve talepleri sesli olarak alabileceği gibi yönlendirmeleri de konuşarak yapabilecek.

Vodafone'un aylık sohbet sayısı 37 milyona ulaşan dijital kahramanı TOBi, müşterilerine artık sesli olarak da destek verebiliyor. TOBi, ünlü oyuncu Öner Erkan'ın sesiyle geliştirilen yeni sesli asistan özelliği sayesinde, komutları ve talepleri sesli olarak alabileceği gibi yönlendirmeleri de konuşarak yapabilecek.

Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, yapay zekaya dayalı dijital asistanı TOBi'yi yeni özelliklerle geliştirmeye devam ediyor. Aylık tekil kullanıcı sayısı 9,3 milyona, aylık sohbet sayısı ise 37 milyona ulaşan TOBi, müşterilerine artık sesli olarak da destek verebilecek. Halihazırda 1000'e yakın farklı işlem yapabilen dijital asistan, yeni sesli asistan özelliği sayesinde, müşterilerden komutları sesli olarak alabileceği gibi, kendisine yöneltilen sorular için yönlendirmelerini de sesli olarak yapabilecek. Ünlü oyuncu Öner Erkan'ın sesiyle geliştirilen sesli asistan özelliği, hem TOBi Sohbet hem de 542 Çağrı Merkezi İnteraktif Sesli Yanıt kanallarında kullanılacak.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Gemici, şunları söyledi:

"Müşterilerimize en iyi uçtan uca dijital deneyimi sunma vizyonumuzda kritik bir rol üstlenen dijital kahramanımız TOBi, artık sesli olarak da destek verebilecek. Dijital asistanın hem komutları sesli olarak aldığı, hem de yönlendirmelerini konuşarak sağladığı yeni sesli asistan özelliğini müşterilerimize sunmanın heyecanı içindeyiz. TOBi'nin karakterini cana yakın, kibar, mütevazı, esprili, güvenilir, uzlaşmacı, yardımsever, muzip gibi sıfatlarla tanımlayabiliriz. Hal böyle olunca, bu karakter özelliklerinin tamamını TOBi'nin ses tonu ve konuşmasına yansıtmak, projemizdeki önemli önceliklerden biri oldu. Biz de aylık 37 milyona yakın sohbet gerçekleştiren dijital asistanın yapabildiği 1000'den fazla farklı işlemi kullanıcılarımızla sesli olarak buluşturmak üzere sevilen oyuncu Öner Erkan'la bir araya geldik. Öner Erkan'ın, sesli asistan dünyasında sadece Vodafone tarafından kullanılacak olan ve TOBi'nin karakterini yansıtan özel sesi sayesinde deneyimde farklılaşacağımıza inanıyoruz. Yeni sesli asistan özelliği sayesinde, müşterilerimizin dijital asistana olan bağlılığının ve sempatisinin yanı sıra dijital asistanın yeteneklerine ve kullanım kolaylığına dair farkındalığının da artmasını hedefliyoruz."

Sohbetlerin yüzde 10'unun sesli olması hedefleniyor

Yapılan açıklamaya göre, yeni sesli asistan özelliği, TOBi Sohbet kanalında hem iOS hem Android kullanıcılarına sunulacak. Müşteriler, işlemlerini gerçekleştirmek veya sorularına yanıt bulabilmek için sohbet penceresi içinde yazı yazmaya gerek duymadan taleplerini dijital asistana sözlü olarak iletebilecek ve yanıtı da sesli olarak alabilecek. Böylece, Vodafone ürün ve hizmetleri ile ilgili hızlı ve eğlenceli bir yolla bilgi edinebilecekler. Yeni özellik sayesinde, özel ihtiyaç sahibi kullanıcıların da işlemlerini TOBi ile kolayca gerçekleştirebilmesi mümkün olacak. Müşterilerin dijital asistan ile yaptığı tüm sohbetlerin yüzde 10'unun sesli asistan özelliği yoluyla gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Canlı desteğe ihtiyaç azalacak

Operatör, TOBi'nin yeni sesli asistan özelliğini 542 Çağrı Merkezi İnteraktif Sesli Yanıt kanalında da sunacak. Böylece, müşterilere daha doğal ve kolay anlaşılır bir sesli asistan deneyimi sağlanacak. Vodafone, doğal konuşma dili yetkinliğini çağrı merkezine kazandırarak canlı temsilci ile sesli asistan arasındaki deneyim farkını en aza indirmeyi ve müşterilerinin herhangi bir canlı desteğe ihtiyaç duymadan, taleplerini hızlı ve kolay bir şekilde sesli yanıt sistemi üzerinden ileterek çözüm bulmasını hedefliyor.

Aylık sohbet sayısı 37 milyon

TOBi, Vodafone müşterileri tarafından en çok bilinen ve kullanılan dijital asistanlar arasında ilk sırada yer alıyor. Dijital asistanı diğer akıllı asistanlardan ayrıştıran özelliği, kişiselleştirilmiş öneriler sunması ve hatırlatmalar yapması. TOBi'nin en sevilen özellikleri ise kullanımının kolay olması, sorunları hızla çözmesi, iletişim kurmanın eğlenceli olması ve gerektiğinde müşteri temsilcisine yönlendirme yapması. Halihazırda 1000'e yakın farklı işlem yapabilen dijital asistanın aylık tekil kullanıcı sayısı 9,3 milyona, aylık sohbet sayısı ise 37 milyona ulaştı. - İSTANBUL