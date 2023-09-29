Vodafone, Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri'nde 8 ödüle layık görüldü

Vodafone, uluslararası arenada 2008'den bu yana müşteri deneyimi yarışmaları düzenleyen Awards International'ın Türkiye'de bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiği Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri'nde 1 Altın, 5 Gümüş ve 2 Bronz olmak üzere toplam 8 ödüle birden layık görüldü.

Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, ulusal ve uluslararası düzeydeki başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Operatör, uluslararası arenada 2008'den bu yana müşteri deneyimi yarışmaları düzenleyen Awards International'ın Türkiye'de bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiği Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri'nde (TCXA'23) 1 Altın, 5 Gümüş ve 2 Bronz olmak üzere toplam 8 ödüle birden layık görüldü.

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, şunları söyledi:

"Şirket olarak, müşteri deneyimini derinleştirmeye yönelik çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürürken, yaptığımız her işin kalbine müşterilerimizi koymaya devam ediyoruz. #BirlikteMümkün marka söylemimizden aldığımız ilhamı müşteri deneyimi stratejimizle harmanlayarak, müşterilerimizle olan her temas noktamızda onlara içten, çözüm odaklı ve destekleyici bir şekilde eşlik eden güvenilir yol arkadaşları olmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda büyük bir özveriyle hayata geçirdiğimiz projelerin bir kez daha ödüle layık görülmesi bizi ayrıca gururlandırdı. Ödül aldığımız kategorilerin bir şirketin müşteri deneyimi odaklı dönüşümünün olmazsa olmaz başlıklarında olması bizim için mutluluk vericiydi. Bu ödüller, hem bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor, hem de bizi daha fazlasını yapmak yolunda motive ediyor. Ödüllerde emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve Vodafone'un hizmet kalitesine güvenen müşterilerimize teşekkür ediyorum. Şirket olarak, müşterilerimizin gönlünü kazanma yolunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Yapılan açıklamaya göre Vodafone, müşteri deneyimi dönüşüm programı HayHay ile "Müşteri Odaklı Kültür" kategorisinde Altın ve "Her Şeyin Merkezinde Müşteri" kategorisinde Gümüş ödül kazanırken, Pivony işbirliğiyle geliştirdiği, müşterilerin sesini dinleme platformu "Müşterim Ne Diyor?" ile "Müşteri İçgörüsü ve Geribildiriminin En İyi Kullanımı" kategorisinde Bronz ödül aldı. Vodafone, geleneksel satış kanallarında, özellikle KOBİ segmentinde, müşterilerin ürün ve hizmetleri online inceleyebileceği, satın alabileceği ve 7/24 canlı destek alabileceği dijital deneyim platformuyla "En İyi Dijital Dönüşüm", "Kurumsal Değişim ve Dönüşüm", "En İyi CX Stratejisi" ve "En İyi B2B CX" kategorilerinde Gümüş ödüle layık görüldü. Diğer yandan, müşterinin satın alma kararı vermeden önce teknolojik ürünleri deneme ihtiyacından yola çıkarak Türkiye'nin ilk dijital fabrikasında kurduğu Vodafone Business Teknolojileri Deneyim Alanı ile de "En İyi CX İnovasyonu" kategorisinde Bronz ödülün sahibi oldu. - İSTANBUL