Vodafone, Nothing Phone akıllı telefonunu müşterilerine sundu

Vodafone, yenilikçi özellikleriyle dikkati çeken Nothing Phone akıllı telefonu ve aksesuarları müşterilerine sundu.

Şirket açıklamasına göre, Vodafone, müşterilerine son teknoloji akıllı telefonları ayrıcalıklarla sunmaya devam ediyor.

Müşteriler sadece Vodafone'un online alışveriş platformu Her Şey Yanımda'da satışı yapılacak cihaza Vodafone ayrıcalıklarıyla sahip olabiliyor. Satış fiyatı 14 bin 999 TL olan ürünün aksesuarlarına da Her Şey Yanımda üzerinden ulaşılabiliyor.

Nothing Phone (1) akıllı telefon, şeffaf tasarımı ve özel aydınlatma/bildirim sistemi Glyph ile dikkati çekiyor. Glyph, bildirim, zil tonu ve şarj metresi gibi fonksiyonlarla özelleştirilebiliyor. Nothing Phone (1), 2400x1080 çözünürlüğe sahip 120Hz 10-bit OLED ekran ve biyometrik giriş için ekran altı optik parmak izi sensörü ile geliyor.

Qualcomm Snapdragon 778G+ işlemcisine sahip olan Nothing Phone (1), 8/12GB RAM ve 128/256GB UFS 3.1 depolama seçenekleri sunuyor.

Android 12 tabanlı Nothing OS işletim sistemini kullanan cihaz, ana kamerasında 50MP Sony IMX 766 sensörünü, geniş açılı kamerasında ise 50MP Samsung ISOCELL JN1 sensörünü barındırıyor. 4500mAh bataryaya sahip Nothing Phone (1), siyah ve beyaz renklerde sunuluyor.

Farklı kategorilerde 4 milyonu aşkın ürün

Vodafone Her Şey Yanımda'da cep telefonları, elektronik, dijital servisler ve oyun, moda, hobi-ofis-kırtasiye, kozmetik ve kişisel bakım, ayakkabı-çanta-aksesuar, spor ve outdoor, anne-bebek, ev-yaşam, süpermarket, pet shop, medikal ürünler ve oto aksesuar olmak üzere farklı kategorilerde 4 milyonu aşkın ürün sunuluyor.

Toplamda binden fazla mağazanın faaliyet gösterdiği Her Şey Yanımda, Vodafone'lu olsun olmasın, Vodafone Yanımda uygulamasını indiren tüm kullanıcılara avantajlı fiyatları, birbirinden farklı kampanyaları ve kullanım kolaylığı ile yepyeni bir deneyim yaşatıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Her Şey Yanımda Genel Müdürü Yusuf Aysal, Vodafone Her Şey Yanımda ile müşterilere online alışverişlerini uygun fiyatlarla, rahat, hızlı ve kolay şekilde yapma imkanı sunduklarını ifade etti.

Aysal, "Her gün yenilenen kampanyalarımızla, en yeni dijital teknolojileri dünyayla aynı anda ve en uygun tekliflerle müşterilerimizin kullanımına sunmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda, tüm dünyada merakla beklenen Nothing Phone akıllı telefonu Türkiye'de müşterilerine sunan ilk ve tek operatör olmanın heyecanını yaşıyoruz. Müşterilerimiz, sadece Vodafone Her Şey Yanımda'da satışı yapılacak bu ürüne Vodafone ayrıcalıklarıyla sahip olabiliyor. Tüm müşterilerimizi son teknolojiye sahip popüler akıllı telefonlarla tanışmak üzere Vodafone Her Şey Yanımda'ya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.