Vodafone, Müşterilerine İnovatif Ödeme Çözümleri Sunuyor

Vodafone, müşterilerine inovatif ödeme çözümleri sunarak dijital deneyimlerini artırıyor. Vodafone Mobil Ödeme ile faturalara yansıtarak yapılan alışverişlerde QR kodla ödeme imkanı sağlanıyor. Müşteriler, dijital asistan TOBi'nin yönlendirmesiyle alışverişlerini Vodafone faturalarına yansıtarak ödeyebiliyor.

Vodafone, ürün ve hizmet sunumunda attığı inovatif adımlarla müşterilerinin dijital deneyimini artırmaya devam ediyor.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, müşterilerine inovatif ödeme çözümleri sunuyor.

Vodafone'un son inovasyonuyla birlikte Vodafone Mobil Ödeme müşterileri, faturaya yansıtarak yaptıkları ödemelerde bayilerdeki QR kodla kişisel dijital asistan TOBi üzerinden kod satışına yönlendiriliyor.

Vodafone müşterileri, bayilerde bulunan QR kodu okuttuklarında dijital asistan TOBi'nin onları yönlendirmesiyle alışveriş deneyimlerine başlayacak. İlk adımda, kendilerine sunulan dijital üyelik veya oyun kodu seçeneklerinden dilediğini seçtiğinde Vodafone'un iş ortağı üzerinden ödeme sayfasına yönlendirilecek.

Daha sonra Satın Al'a tıklayıp kişisel bilgilerini dolduran müşteriler, telefonlarına gelen doğrulama şifresini girerek ödeme işlemini tamamlayacak. Vodafone Mobil Ödeme ile faturalarına yansıtarak yapılan satın alım sonrasında Vodafone iş ortağı üzerinden harcama yapanlar, alt limitsiz 50 TL'lik fatura indirimi kazanacak.

Müşteriler, hediye TL tutarını aynı gün içinde faturasında görüntüleyebilecek.

"İnovatif bakış açısıyla hareket ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone olarak, ürün ve hizmetler geliştirirken her zaman inovatif bakış açısıyla hareket ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Son yaptığımız inovasyonla da Vodafone Mobil Ödeme çözümümüzle faturalı hatlar için harcama tutarını faturaya yansıtarak, faturasız hatlar için ise harcama tutarını bakiyeden düşerek alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Dijital Abonelik, Oyun ve Uygulama Mağazası alışverişlerinin yanı sıra e-ticaret platformumuz Her Şey Yanımda'da yapılan harcamaları müşterilerimizin faturasına yansıtma veya ön ödemeli hatlarında bakiyeden düşme imkanı sunuyoruz. Bu yeni iş birliğimizle birlikte müşterilerimiz bayilerimizdeki QR kodu okuttuklarında, dijital asistanımız TOBi'nin yönlendirmesi sayesinde oyun kodu veya dijital abonelik kodu satın alımlarını Vodafone faturalarına yansıtarak ödeyebilecek."

Verilen bilgiye göre, Vodafone müşterileri Razer Gold, Valorant, League of Legends, PUBG Mobile, Roblox, Point Black platformları için oyun içi harcama kodu, TOD, D-Smart Go, Exxen, BluTV, S Sport+, FilmBox+ dijital platformları içinse üyelik kodu satın alabiliyor.