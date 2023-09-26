Vodafone, JBL ile işbirliğini genişletiyor

Vodafone, ses ekipmanları alanında dünyanın önde gelen markalarından JBL ile işbirliğini genişletiyor. JBL'in en yeni kablosuz kulak içi kulaklık modeli JBL Wave Flex, sadece Vodafone FLEX'te satışa sunulacak. Vodafone FLEX müşterileri, ürünü faturaya ek 12 ayda ödeme imkanıyla satın alabilecek.

Yeni nesil teknolojilerin yeni nesil operatörü olmayı hedefleyen Vodafone, ses ekipmanları alanında dünyanın önde gelen markalarından JBL ile işbirliğinin kapsamını genişletiyor.

Vodafone açıklamasına göre, şirket, müşterilerine en gelişmiş teknoloji ürünlerini Vodafone FLEX ayrıcalıklarıyla sunmaya devam ediyor.

JBL'in en yeni kablosuz kulak içi kulaklık modeli JBL Wave Flex, sadece Vodafone FLEX'te satışa sunulacak. JBL'in bu çok özel kulaklık modeline herkesten önce ulaşacak olan Vodafone FLEX müşterileri, ürünü faturaya ek 12 ayda ödeme imkanıyla satın alabilecek.

Gün boyu rahatlık sağlayan ergonomik tasarımıyla dikkati çeken JBL Wave Flex, hızlı şarj özelliği ve uzun batarya süresi sayesinde kulakta 8 saat, kutusunda ise 24 saat kullanım imkanı sunuyor. Ambient Aware özelliğiyle, müzik dinlerken çevredeki seslerin farkında olmak için otomatik ses yüksekliği ayarlanabiliyor.

TalkThru özelliği sayesinde ise kulaklığı çıkarmadan başkalarıyla rahatça konuşmak mümkün oluyor. Suya ve toza dayanıklı olan JBL Wave Flex ile elleri kullanmadan aramalar kolayca yönetilebiliyor ve arama boyunca kullanıcı kendi sesini duyabiliyor. Kullanıcılar ayrıca, JBL kulaklık uygulamasıyla dinleme deneyimini kişiselleştirebiliyor.

Bir yıl önce pazara sunulan Vodafone FLEX, Vodafone müşterilerinin ihtiyaç ve talepleri için çok geniş ve çeşitli ürün portföyü sunan bir son teknoloji dünyası.

"Seç Seç Al" mottosuyla duyurulan Vodafone FLEX'te toplam 10'u aşkın kategoride 1000'den fazla ürün yer alıyor. Müşteriler, zengin seçenekler arasından aradığı ürüne kolayca ulaşabildiği gibi, kendine uygun ödeme yöntemini de seçebiliyor. Vodafone FLEX dünyası "ürünü seç, ödemeni seç ve kolayca al" ilkesine dayanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone olarak, en yeni dijital teknolojileri dünyayla aynı anda ve en uygun tekliflerle müşterilerin kullanımına sunmaya devam ettiklerini ifade etti.

Şahin, "Ses ekipmanları alanında dünyanın önde gelen markalarından JBL ile işbirliğimizde yeni bir sayfa açıyoruz. Bu işbirliği sayesinde müşterilerimiz ihtiyaçları doğrultusunda JBL ürünlerine kendi yaşam tarzlarına uygun model ve renklerde avantajlı fiyat ve ödeme imkanlarıyla Vodafone FLEX sayesinde ulaşabilecek.

Bu kapsamda, JBL'in yeni kablosuz kulak içi kulaklık modeli JBL Wave Flex'i Vodafone FLEX üzerinden müşterilerimizle buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Müşterilerimiz, JBL Wave Flex ürününe herkesten önce ve Vodafone FLEX avantajlarıyla sahip olabilecek. Tüm müşterilerimizi son teknolojiye sahip ürünlerle tanışmak üzere Vodafone'a davet ediyoruz." açıklamasını yaptı.