Vodafone FreeZone, Karne Kampanyası Başlattı

Vodafone FreeZone, karne alarak yaz tatiline girecek gençlere özel kampanya düzenledi. Genç müşterilerine ayrıcalıklı teklifler sunan Vodafone FreeZone, akıllı telefon, akıllı saat, tablet, hoparlör ve kulaklıklarda 1.000 TL'ye varan indirim fırsatı sunuyor. Kampanya, Vodafone'un Red ve Süper Uyumlu tarifelerini kullanan genç müşterileri kapsıyor ve haziran sonuna kadar devam edecek.

Vodafone FreeZone, karne alarak yaz tatiline girecek gençlere özel kampanya düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, gençlik markası Vodafone FreeZone ile genç müşterilerine ayrıcalıklı teklifler sunmaya devam ediyor. Bu çerçevede Vodafone FreeZone, tatile girmeye hazırlanan genç müşterilerini sevindirecek yeni bir kampanya başlattı.

"FreeZone güzellikleriyle başkasın. Hadi gel, tatil başlasın!" mottosuyla karne dönemine özel olarak düzenlenen kampanyada, FreeZone'lular akıllı telefon, akıllı saat, tablet, hoparlör ve kulaklıklarda 1.000 TL'ye varan indirim fırsatından yararlanabilecek.

Vodafone'un Red ve Süper Uyumlu tarifelerini kullanan genç müşterileri kapsayan kampanyada "Faturaya Ek Ödeme" kolaylığı da sunulacak.

"Gençlere her zaman yeni fırsatlar sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone FreeZone çatısı altında, gençlere her zaman yeni fırsatlar sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Genç müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik ayrıcalıklı ve bütçe dostu teklifler geliştirmeye önem veriyoruz. Karne ve tatil sevincini bir arada yaşayan gençlerimiz için 'FreeZone güzellikleriyle başkasın. Hadi gel, tatil başlasın!' söylemiyle yeni bir kampanya düzenliyoruz. Bu kapsamda, genç müşterilerimiz akıllı telefon, akıllı saat, tablet, hoparlör ve kulaklıklarda 1.000 TL'ye varan indirim fırsatından yararlanabilecek. Bu vesileyle gençlerimize keyifli bir tatil dönemi diliyoruz. Yenilikçi ürün ve servislerimizle genç müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz."

12 aya varan ödeme kolaylığı

Verilen bilgiye göre, Vodafone FreeZone'un karne kampanyasında gençlere, seçili ürünleri indirimlere ek 12 aya varan ödeme kolaylığıyla satın alma imkanı sunulacak.

Buna göre, FreeZone'lular Xiaomi Redmi 10 128 GB akıllı telefonu ayda 685 TL, Samsung Galaxy A04 128 GB akıllı telefonu ayda 599 TL, JBL Wave 300 kulaklığı ayda 134 TL ve Apple 20 W USB-C güç adaptörünü ayda 51 TL'ye 12 ayda ödeme kolaylığıyla satın alabilecek.

Avantajlı GB teklifleri ve gençlerin en çok sosyalleştikleri alanlarda sunduğu kahve, sinema, seyahat indirimleriyle onlara destek olmaya devam eden Vodafone FreeZone'un karne kampanyası haziran sonuna kadar sürecek.