Vodafone FLEX'in Okula Dönüş Kampanyasıyla Akıllı Çocuk Saatleri İndirimli Satışta

Vodafone FLEX'in okula dönüş kampanyası kapsamında 4 akıllı çocuk saati modeli indirimli satışa sunuluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, müşterilerine dijital dünyada kazandıran fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Vodafone FLEX'in okula dönüş kampanyası kapsamında, 4 farklı akıllı çocuk saati modeli (TCL MT40, TCL MT42, Bilicra Vision, Bilicra Connect) indirimli olarak ve faturaya ek 12 ay ödeme kolaylığıyla satın alınabiliyor. Vodafone ayrıca, 3 GB mobil internet, 500 SMS ve 500 dakika içeren Akıllı Çocuk Saati Tarifesi'ni ilk 2 ay sadece 30,9 TL'den sunuyor.

Kampanya, ekim sonuna kadar sürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, akıllı çocuk saatlerinin son yıllarda hem ebeveynler hem de çocukların en sevdiği teknolojik aksesuarlar arasında yer aldığını bildirdi.

Bu cihazların çocuklara zamanı takip edecekleri kolay bir sistem sunmasının yanı sıra birçok farklı işlevi ile hem çocukların hem de ebeveynlerin hayatını kolaylaştıran çözümlere sahip olduğunu vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Akıllı çocuk saatlerinin ebeveynler tarafından tercih edilmesinin en önemli nedenlerinden biri, çocuklarıyla bir telefona ihtiyaç duymadan iletişim kurabilmeleri. SIM kartlı akıllı çocuk saati modellerinde ise telefon bağlantısı olmadan sesli ve görüntülü görüşme yapmak mümkün. Biz de okula dönüş döneminde müşterilerimizin çocuklarıyla rahatça iletişim kurabilmeleri için hem FLEX çatısı altında indirimli akıllı çocuk saat modelleri hem de özel bir tarife sunuyoruz. Vodafone olarak, avantajlı kampanyalarımızla müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Çocukların güvenliği için anlık takip

Verilen bilgiye göre, akıllı çocuk saatleriyle ebeveynler, çocuklarını anlık takip ederek güvende olduklarından emin olabiliyor. Akıllı çocuk saatlerinde bildirim takibi, alarm, sesli ve görüntülü arama yapabilme, adımsayar ve uyku takibi gibi pek çok özellik bulunuyor. Bu saatlerdeki GPS sayesinde ebeveynler; çocuklarını okulda, parkta ya da dışarıda olduğu diğer zamanlarda rahatlıkla takip edebiliyor.

Vodafone'un akıllı çocuk saatlerine özel tasarladığı 3 GB'lık tarife ilk 2 ay 30,9 TL, geri kalan 10 ay 60,9 TL'den sunuluyor. Akıllı Çocuk Saati Tarifesi ve FLEX çatısı altında sunulan akıllı çocuk saati modelleri Vodafone bayilerinden, alternatif satış kanallarından ya da online mağazadan satın alınabiliyor.