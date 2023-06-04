Vodafone Business, depremden etkilenen işletmelere teknolojik destek sağlıyor

Vodafone Business, depremden etkilenen işletmelerin altyapı ve yedekleme gibi ihtiyaç duyduğu teknolojik çözümleri "Destek Paketi" ile 6 ay ücretsiz, 18 ay indirimli olacak şekilde karşılıyor.

Depremden etkilenen işletmelerin yanında duran Vodafone Business, işletmelerin altyapı ve yedekleme gibi ihtiyaç duyduğu teknolojik çözümleri "Destek Paketi" ile 6 ay ücretsiz, 18 ay indirimli olacak şekilde karşılıyor.

Vodafone açıklamasına göre, Vodafone Business, depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ olmak üzere OHAL ilan edilen 11 ilde işletmelerin çarklarını tekrar çevirebilmelerine Destek Paketi ile destek olmaya devam ediyor.

İşletmelerin ihtiyaç duyduğu Bulut Bilişim, Veri Kurtarma-Yedekleme ve Radiolink gibi teknolojik çözümleri en uygun şekilde sunmayı hedefleyen Vodafone Business, işletmelerin altyapı ve yedekleme ihtiyaçlarını 6 ay ücretsiz, 18 ay indirimli olacak şekilde karşılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, felaketin yaralarını hep birlikte sarabilmek için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sağladığımız Destek Paketi ile Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ olmak üzere 11 ilimizde deprem felaketinden etkilenen işletmelerin altyapı ve yedekleme ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 11 ilimizde yer alan işletmeler Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip. İşletmelerin bundan sonraki süreçte elde edeceği verimlilik artışları ve performans kazanımları, ülkemizin ekonomik büyümesi açısından da kritik bir rol oynayacak. Vodafone Business olarak, tüm imkanlarımızı kullanacak ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz."