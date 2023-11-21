Vodafone Business Cloud Day İkinci Kez Gerçekleştirilecek

Vodafone Business, MEXT Teknoloji Merkezi'nde düzenlenecek olan Vodafone Business Cloud Day etkinliğinin ikincisini gerçekleştirecek. Etkinlikte, Türkiye'nin önde gelen bilgi teknolojileri yöneticileri ve sektör öncüleri bir araya gelecek ve bulut teknolojileri, bulut güvenliği, siber güvenlik stratejileri gibi konular ele alınacak.

Vodafone Business, 28 Kasım'da MEXT Teknoloji Merkezi'nde "Vodafone Business Cloud Day" etkinliğinin ikincisini gerçekleştirecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dayanıklı tüketimden enerjiye, finanstan perakende ve teknolojiye kadar Türkiye'nin önde gelen bilgi teknolojileri yöneticilerinin ve sektör öncülerinin yer alacağı Vodafone Business Cloud Day'de, çoklu bulut teknolojilerinden bulut güvenliğine, bulutun bugünü ve geleceğinden siber güvenlik stratejilerine kadar pek çok konu konuşulacak.

Gün boyu sürecek paneller ve çeşitli aktivitelerle katılımcılara sektörden deneyimler sunacak etkinliğin açılış konuşmasını Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu gerçekleştirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, şunları kaydetti:

"Dünyanın önde gelen mobil operatörlerinden biri olmamızın yanı sıra Vodafone Business olarak, nesnelerin interneti, yapay zeka, bulut uygulamaları, veri merkezi gibi teknoloji ve inovasyonlarımızla, işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik birçok çözümü de sunuyoruz. Bu sene de 5G sağlayıcısı olduğumuz Türkiye'nin ilk dijital üretim tesisi MEXT Teknoloji Merkezi'nde, Cloud Day etkinliğimizin ikincisini gerçekleştireceğimiz ve sektörlerin önemli katılımcılarını ağırlayacağımız için heyecanlıyız. Cloud Day, kendi alanında lider müşterilerimizin bulut dönüşümlerini ve Vodafone Business olarak gelecek planlarımızı ele alacağımız bir buluşma olacak."