Vodafone, 41 Mağazasını Daha Yenileyerek Yeni Nesil Perakende Konseptiyle Hizmet Vermeye Başladı

Vodafone, 41 mağazasını daha yenileyerek 112 mağazasında yeni nesil perakende konseptiyle hizmet vermeye başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, mağazalarında başlattığı yeni nesil perakende dönüşümünü aralıksız sürdürüyor. Şirket, son mali yılda 41 mağazasını daha yenileyerek toplam 112 mağazasında yeni nesil perakende konseptiyle hizmet vermeye başladı.

Mağazalarının dönüşümü için bugüne kadar 200 milyon TL'ye yakın yatırım yapan Vodafone, ülke genelinde hizmet veren 817 mağazasının yeni nesil perakende dönüşümünü fazlara bölüp tamamlamayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, yeni nesil mağazacılıkta yapay zeka destekli ürün deneyimleme alanıyla, mağazada ürün örneği bulunmasa da gerçeğe yakın halini deneyimleme imkanı sunduklarını belirtti.

Şahin, kişisel dijital asistanları "TOBi" sayesinde mağaza içinde uçtan uca deneyimi müşterilerle buluşturduklarını ve çalışanları için dijital asistan hizmeti sağladıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Mağaza Stok Yönetimi sistemiyle mağazada belli bir ürünün rengi veya istenen çeşidi bulunmasa da sipariş vererek adrese teslim edebiliyoruz. E-ticaret platformumuz Her Şey Yanımda ile mağazalardan teknoloji dışında da ürünlere erişim imkanı sunuyoruz. Mağazalarımızdaki geri dönüşüm alanlarıyla 'Amaç Odaklı Vodafone' hedefimize katkı sağlıyoruz. Özel günlerde müşterilerimizi sürpriz tekliflerle buluşturabilen yapay zeka tabanlı kampanya kurguları gerçekleştiriyoruz. Son dönemde hayata geçen bu uygulamaların müşterilerimiz tarafından tercih edilmesi ve beğeni görmesi bizi de daha fazlasını yapmak konusunda cesaretlendiriyor. Yeni nesil perakende anlayışıyla dijital ve fiziksel mağazaları birbirini tamamlayan unsurlar olarak konumlayıp müşterilerimize en iyi deneyimi sunmaya devam edeceğiz."

Mağazalarda yeni nesil ürünler

Vodafone, müşterilerinin değişen alışveriş alışkanlıkları doğrultusunda mağazalarını operatör ürünlerinin yanı sıra daha fazla çeşit ve yeni nesil ürünler de sunabildiği teknoloji mağazalarına dönüştürüyor.

Yeni nesil Vodafone mağazalarında cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi cihazların yanı sıra akıllı ev aletleri, akıllı saatler gibi giyilebilir teknolojiler, kulaklık ve hoparlör gibi ekosistem ürünler de sunuluyor. Yeni nesil ürünleri operatör bağımsız tüm müşteriler özel kampanyalardan faydalanarak satın alabiliyor.

Şirket, yeni nesil mağazalarda hem müşterilerin hem de çalışanların hayatını dijitalleştiriyor. Müşteriler, dijital asistan "TOBi" üzerinden mağaza çalışanına özel QR kod ile buluşuyor ve evine istediği cihazın gönderilmesi gibi, daha önce mağazalarda bulunmayan birçok hizmeti alabiliyor. Mağaza çalışanları da kullandıkları mobil uygulama üzerinden "TOBi" ile her sabah mağaza performanslarını takip edebiliyor.

Vodafone, sürdürülebilirlik anlayışını mağazalarına da yansıtıyor. Yeni nesil mağazalarda kullanılan malzemelerin yüzde 95'i geri dönüşümden elde edilmiş, doğal malzemelerden oluşuyor. Mağazalarında elektronik atık toplayan şirket, bu atıkların geri dönüşümünden elde edilen ekonomik gelirle okullara kodlama sınıfı açıyor. Yeni nesil mağazalarda ikinci el cihazlar da toplanıyor.

Vodafone müşterileri dilerlerse eski cihazlarını getirip yüzde 50'ye varan büyük indirimlerle yepyeni akıllı telefonlara sahip olabiliyor. Müşterilerden toplanan cihazlar ise yenilendikten sonra Vodafone dijital kanalları üzerinden bir yıl garantili şekilde yine müşterilerin beğenisine sunuluyor ve ekosisteme geri kazandırılıyor. Satılamayacak kadar eski cihazların toplanmasının çevreye de önemli katkısı oluyor.