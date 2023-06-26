Vodafone, 41 Mağazasını Daha Yeniledi

Vodafone, 41 mağazasını daha yenileyerek toplam 112 mağazasında yeni nesil perakende konseptiyle hizmet vermeye başladığını duyurdu. Şirket, mağazalarının dönüşümü için bugüne kadar 160 milyon liraya yakın yatırım yaptığını bildirdi.

Mağazalarının dönüşümü için bugüne kadar 160 milyon liraya yakın yatırım yapan Vodafone, ülke genelinde hizmet veren 817 mağazasının yeni nesil perakende dönüşümünü fazlara bölüp tamamlamayı hedefliyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

"Yeni nesil mağazacılıkta Yapay Zeka destekli ürün deneyimleme alanıyla mağazada ürün örneği bulunmasa da gerçeğe yakın halini deneyimleme imkanı sunuyoruz. Kişisel dijital asistanımız TOBi sayesinde mağaza içinde uçtan uca müşteri deneyimini müşterilerimizle buluşturuyor ve çalışanlarımız için dijital asistan hizmeti sağlıyoruz. Mağaza Stok Yönetimi sistemiyle mağazada belli bir ürünün rengi veya istenen çeşidi bulunmasa da sipariş vererek adrese teslim edebiliyoruz. E-ticaret platformumuz Her Şey Yanımda ile mağazalardan teknoloji dışında da ürünlere erişim imkanı sunuyoruz. Mağazalarımızdaki geri dönüşüm alanlarıyla 'Amaç Odaklı Vodafone' hedefimize katkı sağlıyoruz. Özel günlerde müşterilerimizi sürpriz tekliflerle buluşturabilen Yapay Zeka tabanlı kampanya kurguları gerçekleştiriyoruz. Son dönemde hayata geçen bu uygulamaların müşterilerimiz tarafından tercih edilmesi ve beğeni görmesi bizi de daha fazlasını yapmak konusunda cesaretlendiriyor. Yeni nesil perakende anlayışıyla dijital ve fiziksel mağazaları birbirini tamamlayan unsurlar olarak konumlayıp müşterilerimize en iyi deneyimi sunmaya devam edeceğiz."

MAĞAZALARDA YENİ NESİL ÜRÜNLER

Şirket, müşterilerinin değişen alışveriş alışkanlıkları doğrultusunda mağazalarını operatör ürünlerinin yanı sıra daha fazla çeşit ve yeni nesil ürünler de sunabildiği teknoloji mağazalarına dönüştürüyor. Yeni nesil mağazalarda cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi cihazların yanı sıra akıllı ev aletleri, akıllı saatler gibi giyilebilir teknolojiler, kulaklık ve hoparlör gibi ekosistem ürünler de sunuluyor. Yeni nesil ürünleri operatör bağımsız tüm müşteriler özel kampanyalardan faydalanarak satın alabiliyor.

TOBİ İLE DİJİTAL DENEYİM

Müşteriler, dijital asistan TOBi üzerinden mağaza çalışanına özel QR kod ile buluşuyor ve evine istediği cihazın gönderilmesi gibi, daha önce mağazalarda bulunmayan birçok hizmeti alabiliyor. Mağaza çalışanları da kullandıkları mobil uygulama üzerinden TOBi ile her sabah mağaza performanslarını takip edebiliyor.

Yeni nesil mağazalarda kullanılan malzemelerin yüzde 95'i geri dönüşümden elde edilmiş ve doğal malzemelerden oluşuyor. Mağazalarında elektronik atık toplayan şirket, bu atıkların geri dönüşümünden elde edilen ekonomik gelirle okullara kodlama sınıfı açıyor. Yeni nesil mağazalarda ikinci el cihazlar da toplanıyor. Müşteriler, dilerlerse eski cihazlarını getirip yüzde 50'ye varan büyük indirimlerle yepyeni akıllı telefonlara sahip olabiliyor. Müşterilerden toplanan cihazlar ise yenilendikten sonra Vodafone dijital kanalları üzerinden 1 yıl garantili şekilde yine müşterilerin beğenisine sunuluyor ve ekosisteme geri kazandırılıyor. Satılamayacak kadar eski cihazların toplanmasının çevreye de önemli katkısı oluyor.