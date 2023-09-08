vivo, yeni değişim kampanyasıyla V29 ve V29 Lite modellerini takas avantajıyla sunuyor

Akıllı telefon sektörünün önde gelen markalarından vivo, yeni değişim kampanyasıyla kullanıcılara V29 5G ve V29 Lite 5G modellerini takas avantajıyla sunuyor. Kampanya kapsamında eski telefonunu getiren kullanıcılar, V29 ve V29 Lite modellerine fiyat avantajıyla sahip olabiliyorlar.

Akıllı telefon sektörünün özellikle son yıllarda öne çıkan isimlerinden vivo, yeni değişim kampanyasını başlattı. Eski telefonunu getiren kullanıcılar V serisinin son üyelerinden V29 5G ve V29 Lite 5G'ye fiyat avantajlı takas destekleri ile sahip oluyor.

vivo V29 ve V29 Lite almak isteyenlere müjde: Eskiyi getir, yeniyi götür!

vivo, tüketicilere sunduğu fırsat ve kampanyalara hız kesmeden devam ediyor. Myvivoshop üzerinden başlattığı değişim kampanyası kapsamında şirket, 1-30 Eylül tarihleri arasında eski telefonunu getiren kullanıcılara amiral gemisi özelliklere sahip bütçe dostu V serisinin yeni V29 5G veya V29 Lite 5G modellerini önemli takas desteği avantajıyla sunuyor.

easyCep iş birliği ile gerçekleştirilen kampanya kapsamında tüketiciler V29 Lite 5G'ye 2500 TL takas desteği ile 1999 TL'den başlayan fiyatlarla, V29 5G'ye de 3000 TL takas desteği ile 3499 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olabiliyorlar.

Suyun altında çalışan vivo V29 5G inceleme!

Kampanya kapsamında satın almak istedikleri V29 5G ve V29 Lite 5G modelleri için ön fiyat teklifi almak için tüketicilerin Myvivoshop.com üzerinden yönlendirilecekleri EasyCep web sayfasında mevcut telefonlarına dair istenen bilgileri yanıtlamaları ve kişisel bilgilerini paylaşmaları yeterli oluyor.

Takas formu doldurulup tercih edilen model seçildiğinde ek vivo takas desteği görülebiliyor. Teklifi beğenmeleri halinde mevcut telefonlarını ücretsiz olarak EasyCep'e gönderen tüketicilerin telefonları incelenerek tüketiciye son teklif tutarı iletiliyor.

Tüketici bu teklifi kabul ettiği takdirde vivo, son teklif tutarı ve vivo takas desteği kadar tutarı tüketicinin mail adresine indirim kuponu olarak gönderiyor. Tüketiciler myvivoshop.com üzerinden satın alma işlemini tamamlayıp bu indirim kuponunu kullanarak her iki modele de çok cazip fiyatlarla sahip olabiliyor.

vivo V29 teknik özellikleri