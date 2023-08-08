Vivo, yeni akıllı telefonu Vivo V29e 5G'yi tanıtacak

Vivo, akıllı telefon pazarında yeni bir model olan Vivo V29e 5G'yi yakında tanıtacak. Telefonun teknik özellikleri ve tasarımı hakkında detaylar da paylaşıldı.

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Vivo ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarına devam ediyor. Kısa süre önce V29 5G modelini kullanıcıların beğenisine sunan Çinli şirket çok yakında Vivo V29e 5G'yi vitrine çıkaracak. Son olarak akıllı telefonun teknik özellikleri ve tasarımı belli oldu.

Vivo V29e 5G özellikleri ve tasarımı

Sektörde sızıntılarıyla ön plana çıkan 91mobiles, Vivo V29e 5G modeliyle ilgili ilgili teknik detayları gözler önüne serdi. Buna göre akıllı telefon 120Hz FHD+ çözünürlüklü bir ekranla gelecek. Öte yandan kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı FunTouchOS 13 arayüzünü çalıştıracak.

Akıllı telefonda Snapdragon 480 5G veya Snapdragon 480+ 5G kullanılacak. İki işlemci de 8 nm mimariye sahip ve sırasıyla (2x 2.0 GHz ARM Cortex-A76 (Kryo 460) 6x 1.8 GHz ARM Cortex-A55) ve (2x 2.2 GHz ARM Cortex-A76 (Kryo 460) 6x 1.8 GHz ARM Cortex-A55) çekirdeklerine ev sahipliği yapıyorlar.

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Cihazda camla kaplı iki tonlu renk değiştiren bir arka tasarım bizleri karşılıyor. Arkada bir LED flaşın yanı sıra iki dairesel kamera deliği mevcut. Kavisli bir yapıyı benimseyen akıllı telefon ince çerçeveler ve önde nokta şeklinde konumlandırılmış bir selfie kamerasıyla geliyor. Bunun dışında sızdırılan görsellere bakacak olursak mavi ve siyah renk seçenekleriyle satışa çıkacağını söyleyebiliriz.

8 GB RAM ve 128 / 256 GB dahili depolama seçenekleriyle kullanıcıların karşısına çıkacak akıllı telefonun ne zaman tanıtılacağıysa şimdilik belli değil. Ancak iddialara göre bu ayın sonlarında vitrine çıkacak.

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