Vivo Y79 Plus Orta Segmentte Yeni Modelini Tanıttı

Vivo, sertifikasyon sitelerinde yeni modellerini ortaya çıkardı. Y79 Plus, Vivo Y100'ün yenilenmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Özellikleri arasında 1080 x 2400 piksel çözünürlüklü ekran, Snapdragon 695 yonga seti ve 12 GB RAM bellek bulunuyor.

Vivo bugün yeni modellerini sertifikasyon sitelerinde ortaya döktü. Bunlardan birisi de orta segmente hitap eden Vivo Y79 Plus. Şimdilik birkaç özelliği ile karşımıza çıkan Y79+, görünüşe göre Vivo Y100'ün yenilenmiş bir versiyonu.

Vivo Y79 Plus Google Play Console'da görüldü!

Vivo'nun yeni orta segment modeli Y79+ ortaya çıktı. İddialara göre Vivo Y100'ün yeniden markalanmış bir versiyonu olan Y79 Plus, özellikleriyle de bunu doğruluyor. Google Play Console'daki verilere göre 1080 x 2400 piksel çözünürlüğünde bir ekranla gelen Vivo Y79+, bu ekranda 480 dpi yoğunluk değeri sunuyor.

Verilere göre iki adet Cortex-A78 ve altı adet Cortex-A55 çekirdekten güç alan Vivo Y79+, görünüşe göre Snapdragon 695 yonga setinden güç alıyor. GPU tarafında ise Adreno 619 kullanılıyor. 12 GB RAM bellek ile gelen cihaz, Android 13 işletim sistemi ile çalışıyor.

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Şimdilik Vivo Y79 Plus hakkında başka bilgi yok. Ancak iddialar doğruysa Vivo Y100'ün özellikleri bizim için yeterli. Merak edenler için Vivo Y100'ün özelliklerini aşağıya bıraktık. Sizce Vivo Y79+ ne kadar fiyatla piyasaya giriş yapacak? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

Vivo Y100 özellikleri!