Vivo Y78t: Teknik Özellikleriyle Dikkat Çeken Yeni Akıllı Telefon

Vivo, ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yakında piyasaya sürülecek olan Vivo Y78t, kullanıcıları teknik özellikleriyle memnun edecek. Cihazın özellikleri ve çıkış tarihi hakkında detaylar haberimizde.

Ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdüren Vivo, çok yakında teknik özellikleriyle kullanıcıları üzmeyecek Vivo Y78t'yi vitrine çıkaracak. Akıllı telefonun Y78 serisinin bir üyesi olacağı söylenirken, kısa bir süre önce ortaya çıkan raporlar cihazın kilit teknik özelliklerini gözler önüne seriyor.

Vivo Y78t kullanıcılara neler sunacak?

Yaklaşan Vivo Y78t, V2312BA model numarasıyla 3C veri tabanında ortaya çıktı. Liste akıllı telefonun tüm özelliklerini ortaya çıkarmazken, burada sadece 44W hızlı şarjı destekleyeceğini görüyoruz. Öte yandan şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre cihaz ağustosta piyasaya sürülen iQOO Z8x'in yeniden markalanmış bir versiyonu olacak.

Bilindiği üzere Çinli akıllı telefon üreticileri arasında yeniden markalanma olayı bir hayli yaygın. Bu, mevcut bir telefonun isminin ve tasarımının değiştirilerek aynı özelliklerle satışa çıkarılması anlamına geliyor. Eğer bu iddialar gerçeği yansıtıyorsa Vivo Y78t'nin iQOO Z8x ile benzer teknik özelliklerle geleceğini söylemek mümkün.

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Vivo Y78t modelinde 6,64 inç FHD+ çözünürlüklü 120 Hz yenileme hızı sunan ekran mevcut olacak. Aynı zamanda 6.000 mAh'lik bir pilden beslenecek ve 50 Megapiksellik bir ana kamerayla kullanıcı karşısına çıkacak.

Cihazda kullanılacak işlemci ise Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 olacak. 4 nm mimariye sahip yonga seti; 4x 2.2 GHz ARM Cortex-A78 ve 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Adreno 710 grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Şu an için akıllı telefonun ne zaman tanıtılacağı belli değil, ancak söylentilere göre bu yılın sonlarına doğru vitrine çıkacak.

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