Vivo Y78t Özellikleri ve Fiyatı Açıklandı

Vivo, uygun fiyatlı modellerinden biri olan Vivo Y78t'yi tanıttı. Cihazın özellikleri ve fiyatı paylaşıldı. 6.64 inç FHD+ ekran, Snapdragon 6 Gen 1 işlemci, 8/12 GB RAM, 128/256 GB depolama, 50 MP ana kamera gibi özelliklere sahip olan Vivo Y78t, 200 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Akıllı telefon pazarındaki faaliyetlerini sürdüren Vivo, uygun fiyatlı modellerinin arasına bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Vivo Y78t kullanıcıların beğenisine sunulurken, cihazın özellikleri ve fiyatı da paylaşıldı. Peki Vivo Y78t 4G neler sunuyor? İşte özellikleri ve fiyatı!

Vivo Y78t özellikleri

6.64 inç FHD+ IPS LCD panelle gelen Vivo Y27 4G, 120 Hz yenileme ve 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı sunuyor. Ayrıca giriş segmentin vazgeçilmezi olan damla çentiğin aksine delikli bir ekran tasarımına sahip.

Akıllı telefon Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 işlemciden güç alıyor. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 4x 2.2 GHz – Cortex-A78 ve 4x 1.8 GHz – Cortex-A55 çekirdeklerinin yanı sıra Adreno 600 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Üründe 8/12 GB LPDDR4x RAM ve 128/256 GB 2.2 dahili depolama kullanıcılara sunuluyor. Öte yandan 1 TB'a kadar depolamada artırıma imkan veren MicroSD kart desteği yer alıyor.

Önde 8 Megapiksel selfie kamerası yer alırken, arka tarafta 50 Megapiksel ana sensör ve 2 Megapiksel yardımcı lens bulunuyor. Pil tarafındaysa 44W hızlı şarj desteğine sahip 6.000 mAh'lik bir pil karşımıza çıkıyor. Son olarak çift SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C bağlantı noktası ve 3,5 mm ses girişi gibi özellikler de cihazda yer alıyor.

ÖzelliklerVivo Y78t Ekran6.64 inç FHD+ IPS LCDEkran Özellikleri120 Hz yenileme, 240 Hz dokunmatik örneklemeİşlemciQualcomm Snapdragon 6 Gen 1İşlemci Mimarisi4x Cortex-A78 @ 2.2 GHz, 4x Cortex-A55 @ 1.8 GHzGrafik BirimiAdreno 600RAM8 GB / 12 GB LPDDR4xDahili Depolama128 GB / 256 GBMicroSD Kart DesteğiVar (1 TB'a kadar)Ön Kamera8 MegapikselArka Kameralar50 Megapiksel ana sensör, 2 Megapiksel yardımcı lensPil Kapasitesi6.000 mAhHızlı Şarj Desteği44WBağlantı ÖzellikleriÇift SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C, 3.5 mm ses girişiRenk SeçenekleriSiyah, Beyaz, YeşilFiyat12 GB RAM + 256 GB: 200 dolarÇıkış Tarihi (Çin)22 Ekim 2023

Vivo Y78t fiyatı

Vivo Y78t'nin 12 GB RAM + 256 GB versiyonu 200 dolara satışa sunuluyor. Siyah, beyaz ve yeşil renk seçenekleriyle 22 Ekim'de Çin'de satışa çıkacağını belirtelim. Diğer ülkelere ne zaman geleceğiyle ilgili ise şimdilik net bir detay yok..