Ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdüren Vivo cephesinde daha çok bütçe dostu ve fiyat performans odaklı modeller karşımıza çıkıyor. Bu cihazların arasına eklenen son model Vivo Y78+ (T1) oldu. Peki akıllı telefon kullanıcılara neler vadediyor? İşte Vivo Y78+ (T1) özellikleri ve fiyatı! Vivo Y78+ (T1) özellikleri: 6.78 inç 1080 x 2400 piksel çözünürlüklü kavisli bir OLED panelle gelen Vivo Y78+ (T1) modeli 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Bunun dışında ekranın yüzde 100 DCI-P3 renk gamına sahip olduğunu belirtelim. Vivo Y78+ (T1); Qualcomm Snapdragon 695 işlemcisinden güç alıyor. 6 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 660) ve 6x 1.7 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Adreno 619 grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Üründe 8 GB LPDDR4x RAM ve 128 / 256 GB UFS 2.2 dahili depolama kullanıcılara sunuluyor. Öte yandan 1 TB'a kadar depolamada artırıma imkan veren MicroSD kart desteği yer alıyor. Önde 8 Megapiksel selfie kamerası yer alırken, arkada OIS destekli 50 Megapiksel ana kamera ve 2 Megapiksel portre sensörünü bünyesinde barındıran çift kamera kurulumu mevcut. Pil tarafındaysa 44W hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh'lik bir pil karşımıza çıkıyor. Son olarak Android 13 tabanlı FunTouch OS 13 arayüzünü çalıştırıyor. Vivo Y78+ (T1) fiyatı: Akıllı telefon altın, siyah ve mavi renk seçenekleriyle satışa çıkıyor. Ürünün fiyat etiketi 8 GB + 128 GB versiyonu için 1599 Yuan (219$), 256 versiyonu için ise 1799 Yuan'a (246 $) olarak belirlendi.

Ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdüren Vivo cephesinde daha çok bütçe dostu ve fiyat performans odaklı modeller karşımıza çıkıyor. Bu cihazların arasına eklenen son model Vivo Y78+ (T1) oldu. Peki akıllı telefon kullanıcılara neler vadediyor? İşte Vivo Y78+ (T1) özellikleri ve fiyatı!

Vivo Y78+ (T1) özellikleri

6.78 inç 1080 x 2400 piksel çözünürlüklü kavisli bir OLED panelle gelen Vivo Y78+ (T1) modeli 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Bunun dışında ekranın yüzde 100 DCI-P3 renk gamına sahip olduğunu belirtelim.

Vivo Y78+ (T1); Qualcomm Snapdragon 695 işlemcisinden güç alıyor. 6 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 660) ve 6x 1.7 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Adreno 619 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Üründe 8 GB LPDDR4x RAM ve 128 / 256 GB UFS 2.2 dahili depolama kullanıcılara sunuluyor. Öte yandan 1 TB'a kadar depolamada artırıma imkan veren MicroSD kart desteği yer alıyor.

Önde 8 Megapiksel selfie kamerası yer alırken, arkada OIS destekli 50 Megapiksel ana kamera ve 2 Megapiksel portre sensörünü bünyesinde barındıran çift kamera kurulumu mevcut. Pil tarafındaysa 44W hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh'lik bir pil karşımıza çıkıyor. Son olarak Android 13 tabanlı FunTouch OS 13 arayüzünü çalıştırıyor.

ÖzellikAyrıntı Ekran6.78 inç, 1080 x 2400 piksel çözünürlük, kavisli OLED, 120 Hz yenilemehızı, %100 DCI-P3 renk gamıİşlemciQualcomm Snapdragon 695, 2x 2.2 GHz Cortex-A78, 6x 1.7 GHz Cortex-A55Grafik BirimiAdreno 619RAM8 GB LPDDR4xDahili Depolama128 GB / 256 GB UFS 2.2MicroSD Kart DesteğiVar, 1 TB'a kadar depolama artırımıÖn Kamera8 Megapiksel selfie kameraArka Kameralar50 Megapiksel OIS destekli ana kamera- 2 Megapiksel portre sensörüPil5000 mAh, 44W hızlı şarj desteğiİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı FunTouch OS 13Renk SeçenekleriAltın, siyah, maviFiyat– 8 GB + 128 GB versiyonu: 1599 Yuan (219$)- 256 GB versiyonu: 1799 Yuan (246 $)

Vivo Y78+ (T1) fiyatı

Akıllı telefon altın, siyah ve mavi renk seçenekleriyle satışa çıkıyor. Ürünün fiyat etiketi 8 GB + 128 GB versiyonu için 1599 Yuan (219$), 256 versiyonu için ise 1799 Yuan'a (246 $) olarak belirlendi.