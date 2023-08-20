Vivo Y77t tanıtıldı! Fiyatı, özellikleri ve dahası

Vivo Y77t tüm özellikleri ve fiyatı ile birlikte tanıtıldı. İşte uygun fiyatı ile dikkat çeken Vivo Y77t'nin tüm özellikleri.

Çinli teknoloji şirketi Vivo'nun yeni akıllı telefon modeli Vivo Y77t tanıtıldı. Çin'de tanıtılan Y77t uygun fiyatı, kaliteli ekranı ve güçlü kamerası ile göz dolduruyor. İşte 50 Megapiksel ana kameraya sahip Vivo Y77t'nin tüm özellikleri ve fiyatı.

Vivo Y77t neler sunuyor?

Son zamanlarda sıkça adını duyduğumuz Vivo, yeni bir modelle daha karşımıza çıktı. Bugün Çin'de Vivo Y77t'yi tanıtan şirket, cihazın tüm özelliklerini gözler önüne sürdü. Vivo Y77t, tanıtımda aktarılan bilgilere göre 120Hz yenileme hızına sahip FHD+ çözünürlüğüne bir ekranla geliyor. 6,64 inç büyüklüğündeki bu LCD ekran hemen üst tarafında 8 Megapiksellik bir kamera barındırıyor.

Arka tarafında 50 Megapiksellik bir ana kamera taşıyan Vivo Y77t, bu kameranın hemen altında 2 Megapiksellik ikincil kameraya yer vermiş. Tüm modellerde sabit 256 GB depolama sunan cihaz, aynı zamanda kullanıcılar için üç farklı renk seçeneği sunuyor.

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Performansını Dimensity 7020 yonga setinden alan Y77t, bu işlemciyi 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM bellek ile destekliyor. Elektriksel anlamda gücünü 5000 mAh'lik bataryasından alan cihaz, 44W hızlı şarj desteğine de sahip. Bu Watt değeri günümüz cihazlarına göre biraz düşük gelse de, bataryanın hızla şarj olması için yeterli bir değer diyebiliriz.

RAM bellek seçimi nedeniyle cihazı iki farklı versiyonla satışa sunan Vivo, uygun fiyatlı olan 8 GB RAM'li model için 190 Dolar fiyat belirlemiş. 12 GB RAM'e sahip modelin fiyatı ise 220 Dolar olarak belirlenmiş.

Vivo Y77t özellikleri

Ekran: 6,64 inç, 120Hz, FHD+

İşlemci: MediaTek Dimensity 7020

RAM: 8 / 12 GB

Depolama: 256 GB

Ön kamera: 8 Megapiksel

Arka kamera: 50 + 2 Megapiksel

Batarya: 5000 mAh, 44W hızlı şarj desteği

Fiyat: 190 / 220 Dolar